Ở cuộc thi Quý 1, ngay ở phần thi Khởi động, Trần Võ Gia Bảo đã thể hiện khối kiến thức vững chắc và rộng của mình khi giành được 65 điểm, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Song lúc này em cũng chỉ hơn bạn chơi xếp ở vị trí thứ hai 5 điểm.

Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải) chiến thắng cuộc thi Quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Tuy nhiên, ở phần thi Vượt chướng ngại vật sau đó, thách thức đã đến với Gia Bảo. Em chỉ kịp giành được thêm 10 điểm với việc trả lời đúng từ khóa hàng ngang thứ tư, trước khi bạn chơi Minh Tiến đưa ra câu trả lời chính xác cho Chướng ngại vật là “Đổi mới”.

Chia sẻ sau phần thi này, Gia Bảo cho hay thực ra em đã nghĩ về từ khóa “Đổi mới” tuy nhiên đáng tiếc đã bấm chuông phát tín hiệu trả lời Chướng ngại vật chậm hơn bạn chơi. Chính vì vậy, em đành phải đưa ra thêm một câu trả lời khác để tăng thêm cơ hội, song không chính xác. Kết thúc phần thi này, Gia Bảo tạm tụt xuống ở vị trí thứ hai, kém bạn chơi Minh Tiến 5 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, Gia Bảo cũng không thực sự thành công khi trả lời đúng được 2/4 câu hỏi. Em tiếp tục gặp khó khi rơi xuống vị trí thứ ba của đoàn leo núi với 135 điểm, kém người tạm dẫn đầu là bạn chơi Anh Minh 35 điểm.

Lúc này, Gia Bảo cho hay, em sẽ phải tùy thuộc vào chiến thuật của các bạn chơi để đưa ra lựa chọn về cách chơi của chính mình ở phần thi Về đích để có thể đạt được kết quả tích cực.

Nam sinh Khánh Hòa giành được 175 điểm chung cuộc.

Ở phần thi Về đích, trong phần thi của bạn chơi Anh Minh, Gia Bảo thể hiện quyết tâm với 2 lần giành quyền trả lời song không đưa ra được câu trả lời đúng. Vì vậy, em bị trừ 20 điểm và chỉ còn 115 điểm.

Gia Bảo bước vào phần thi của mình khi kém bạn chơi tạm dẫn đầu lúc đó là Anh Minh tới 55 điểm. Em chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm.

Gia Bảo thất bại ở câu hỏi thứ nhất nhưng đưa ra câu trả lời chính xác ở câu hỏi thứ hai, có thêm 20 điểm và nâng số điểm lên thành 135.

Tuy nhiên, nam sinh Khánh Hòa đã thực sự bùng nổ khi chọn Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối phần thi của mình. Đưa ra đáp án chính xác với một câu hỏi Tiếng Anh, Gia Bảo có thêm cho mình 40 điểm, nâng tổng điểm lên 175 và giành lại vị trí dẫn đầu đoàn leo núi từ lúc này.

Ở phần thi của bạn chơi Đức Anh ngay sau đó, bạn chơi cạnh tranh điểm số gần nhất của Gia Bảo lúc này là Anh Minh (với 170 điểm) đã giành quyền trả lời câu hỏi đầu tiên. Tuy nhiên, nam sinh này đã không đưa ra câu trả lời chính xác và Gia Bảo gia tăng cách biệt với Anh Minh lên thành 20 điểm.

Thế nhưng, những thử thách vẫn chưa hết với Gia Bảo cho đến câu hỏi cuối cùng trong phần thi của bạn chơi Đức Anh. Ở câu hỏi này, kịch tính của cuộc thi Quý 1 được đẩy lên cao trào và đầy “nghẹt thở” khi bạn chơi Minh Tiến (160 điểm) đã giành được quyền trả lời. Tuy nhiên, may mắn cho Gia Bảo khi Minh Tiến đã đưa ra câu trả lời không chính xác và không giành thêm được điểm số. Chung cuộc, với chiến thắng “nghẹt thở”, Trần Võ Gia Bảo đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi Quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 và mang cầu truyền hình trận chung kết năm về với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa. Đây cũng là lần thứ hai, ngôi trường này có cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sau 15 năm chờ đợi.

Trần Võ Gia Bảo mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ hai về với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa sau 15 năm chờ đợi.

Sau Gia Bảo, nam sinh Hoàng Anh Minh (Trường THPT Nguyễn Huệ, TP. Huế) về đích ở vị trí thứ hai với 155 điểm.

Lần lượt xếp sau là các thí sinh Nguyễn Minh Tiến (Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội) với 145 điểm và Nguyễn Đức Anh (Trường THPT Nam Sách, Hải Phòng) với 40 điểm.