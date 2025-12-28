Indonesia nhìn từ Canada

Sau thất bại với mục tiêu World Cup 2026, cũng như sa thải Patrick Kluivert, LĐBĐ Indonesia (PSSI) không tìm một cái tên để xoa dịu dư luận.

Indonesia đang có kế hoạch tuyển một kiến trúc sư. Việc John Herdman được lựa chọn, hoặc ít nhất được đặt vào trung tâm kế hoạch dài hạn, phản ánh rõ tham vọng của PSSI.

Herdman nổi bật trong việc xây dựng tập thể trẻ và sức mạnh tinh thần. Ảnh: The Canadian Press

Chủ tịch Erick Thohir muốn xây dựng nền móng thực sự cho bóng đá đỉnh cao, thay vì tiếp tục sống bằng những đợt bùng nổ ngắn hạn.

Herdman không phải HLV của những ngôi sao sẵn có. Ông nổi tiếng vì khả năng tạo ra một tập thể tin vào chính mình, ngay cả khi xuất phát điểm thấp.

Thành công lớn nhất của ông tại Canada không nằm ở chiến thuật cụ thể, mà là kết quả từ việc ông thay đổi tâm thế của cả một nền bóng đá.

Từ một đội tuyển quen với vai phụ ở CONCACAF, Canada trở thành tập thể trẻ trung, giàu năng lượng, đủ bản lĩnh vượt qua vòng loại để trở lại World Cup sau 36 năm – tại Qatar 2022.

Điều Herdman làm được là xây dựng một thế hệ có trục phát triển rõ ràng, trẻ trung, kỷ luật, tinh thần thép. Ông trao niềm tin cho cầu thủ trẻ, nhưng đi kèm là yêu cầu khắt khe về văn hóa đội tuyển.

Canada dưới thời Herdman không đá thứ bóng đá hoa mỹ, nhưng họ chơi với cường độ cao, sự gắn kết và niềm tin rằng mình không thấp hơn bất kỳ ai. Họ từng lập kỷ lục 17 trận liên tiếp không thua.

Dù Herdman đã chia tay, nhưng chính nền tảng ấy đang trở thành tài sản vô giá cho Canada trước thềm World Cup 2026, giải đấu họ đồng tổ chức cùng Mỹ và Mexico.

Dự án dài hạn

Indonesia nhìn thấy mình trong câu chuyện đó. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, bóng đá xứ vạn đảo sở hữu một thế hệ trẻ đủ để tự hào.

Đội U17 Indonesia giành vé dự World Cup U17 2025 tại Qatar bằng suất chính thức, không còn là chủ nhà như năm 2023.

Quan trọng hơn, tại Qatar, họ đánh bại Honduras 2-1. Lần đầu tiên một đội tuyển Indonesia chiến thắng ở vòng chung kết FIFA, và cũng là đội nam Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng trong hệ thống giải chính thức của FIFA.

Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Ảnh: ANTARA

Đó không chỉ là một trận thắng, mà là cột mốc tâm lý quan trọng. Indonesia đã bước qua rào cản của suy nghĩ tự ti rằng “chúng ta không thể”.

Nhưng để một khoảnh khắc trở thành nền móng, họ cần người biết cách chuyển hóa chiến thắng thành hệ thống. Herdman phù hợp chính ở điểm đó.

Nhà cầm quân 50 tuổi người Anh quen làm việc với cầu thủ trẻ, quen phát triển đội tuyển theo chu kỳ 6-8 năm.

Ông đặc biệt giỏi trong việc xây dựng sức mạnh tinh thần tập thể – thứ mà các nền bóng đá đang đi lên thường thiếu nhất khi bước ra châu lục.

Mục tiêu của Indonesia không dừng ở AFF Cup hay Asian Cup. Họ nói thẳng về World Cup 2030 (ngoài ra, có thể còn cam kết Asiad 2026 và Olympic 2028).

Chọn Herdman, Indonesia không thuê một HLV “ăn xổi”. Họ mua một triết lý, bắt đầu từ niềm tin, nuôi dưỡng thế hệ trẻ, bước vào đẳng cấp châu Á rồi vươn ra thế giới.