Hàng công cần làm mới

Ở SEA Games 33, U23 Việt Nam nằm trong nhóm những đội có hàng công hiệu quả nhất giải: trung bình ghi hơn 2 bàn mỗi trận. Nhìn bề ngoài, đó là một thông số đủ để tạo cảm giác yên tâm. Nhưng khi bóc tách sâu hơn, hiệu suất ấy không phản ánh đúng bản chất của vấn đề.

Các bàn thắng đến nhiều từ khoảnh khắc cá nhân, từ những tình huống tận dụng sai lầm đối phương, hoặc từ tinh thần vượt khó trong những thời điểm then chốt. Lối chơi tấn công của U23 Việt Nam vẫn thiếu tính hệ thống. Các pha phối hợp trung lộ còn rời rạc, ít miếng đánh có chủ đích, có sát thương cao để mở khóa những hàng thủ được tổ chức tốt.

Hàng công U23 Việt Nam vẫn rất nhiều vấn đề

Khả năng dứt điểm cũng là điểm trừ rõ rệt. Không ít trận đấu, U23 Việt Nam tạo ra số cơ hội vượt trội nhưng lại phung phí một cách đáng tiếc. Xử lý vội vàng, các đường chuyền cuối cùng thường thiếu chính xác dẫn tới việc đoàn quân của ông Kim Sang Sik phải chờ tới hiệp 2 mới bùng nổ.

Quan trọng hơn cả là sự thiếu sáng tạo. Khi bị đối thủ phong tỏa không gian, U23 Việt Nam thường loay hoay, thiếu một cầu thủ có thể tạo ra khác biệt bằng đường chuyền hoặc pha xử lý đột biến. Tại Đông Nam Á, điều đó có thể được bù đắp, nhưng ở VCK U23 châu Á, nơi các đối thủ chơi kỷ luật và tổ chức tốt, sự đơn điệu trên hàng công là nguy cơ lớn, phải trả giá.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt

Nhìn vào danh sách chuẩn bị cho VCK U23 châu Á của U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đang sở hữu số lượng tiền đạo khá dồi dào. Tuy nhiên, xét về độ tin cậy, những cái tên tạo được niềm tin lớn nhất vẫn chỉ xoay quanh Đình Bắc và Thanh Nhàn.

Phần còn lại với Quốc Việt, Lê Phát, Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Viktor Lê và cả Văn Khang… rõ ràng chưa để lại sự an tâm cao nhất, dù tất cả đã được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ra sân tại SEA Games 33.

Cho nên cuộc cạnh tranh giành suất chính thức trên hàng công U23 Việt Nam tại Saudi Arabia diễn ra rất khốc liệt

Có nhiều lý do khiến các chân sút nói trên chưa thể bứt lên như thiếu ổn định, người hạn chế trong khâu dứt điểm, chưa thích nghi với yêu cầu chiến thuật… biến cuộc đua vị trí, giành suất tham dự giải U23 châu Á thêm căng thẳng.

Việc bổ sung Vĩ Hào càng khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Đây là tín hiệu tích cực, bởi không ai có suất đá chính mặc định. Nhưng đồng thời, cũng đặt ra thách thức cho HLV Kim Sang Sik trong việc chọn ra bộ khung tấn công tối ưu khi quỹ thời gian không dài.

Hàng công U23 Việt Nam đang đứng trước một cuộc “sát hạch” đúng nghĩa. Và chỉ những ai thật sự hiệu quả, bản lĩnh và phù hợp với hệ thống mới có thể trụ lại cùng ông Kim Sang Sik chinh phục giải châu Á sắp khai mạc.