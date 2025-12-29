U23 Việt Nam tăng tốc, chờ 'tổng duyệt' với Syria trước giải châu Á
U23 Việt Nam tập luyện rất khẩn trương, sẵn sàng cho trận giao hữu với U23 Syria "làm nóng" cho VCK U23 châu Á 2026.
Ảnh: VFF
Nếu không có gì bất ngờ, Indonesia sẽ sớm ký hợp đồng với John Herdman, HLV nổi tiếng người Anh từng đưa Canada dự World Cup.
HLV Kim Sang Sik tỏ ra không hài lòng khi các cầu thủ U23 Việt Nam chưa làm tốt trong buổi tập chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.
Bên cạnh những điều chỉnh về mặt chuyên môn, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định “luân chuyển cán bộ” đối với U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á.