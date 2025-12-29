u23 viet nam 27.jpg
Chiều 28/12, U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Qatar, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.
Sau khi thích nghi với múi giờ mới, U23 Việt Nam đẩy cao khối lượng tập luyện, sẵn sàng cho giải châu lục.
Thủ môn Trung Kiên gần như chắc chắn bắt chính trong khung gỗ U23 Việt Nam.
Vừa giành HCV SEA Games, U23 Việt Nam rất tự tin gặp các đối thủ mạnh ở giải châu Á.
Khuất Văn Khang cho biết, mỗi lần được tham dự VCK U23 châu Á đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt, song lần trở lại này có ý nghĩa khác biệt hơn, anh nói: “Đây là lần thứ ba tôi được tham dự VCK U23 châu Á. Thành tích HCV SEA Games là động lực lớn để tôi cùng các đồng đội bước vào giải đấu sắp tới với sự tự tin và quyết tâm lớn hơn”.
"Khó khăn đầu tiên là việc thích nghi với sự chênh lệch múi giờ, khi Qatar lệch Việt Nam tới 4 tiếng. Bên cạnh đó là việc làm quen với điều kiện sinh hoạt, thời tiết cũng như chế độ dinh dưỡng", Văn Khang cho biết.
"Với cá nhân tôi, đây là giải đấu cuối cùng trong độ tuổi U23. U23 Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất, cố gắng thi đấu thật tốt để tiến sâu tại giải. Hai năm trước, U23 Việt Nam vào tới tứ kết và lần này, đội chắc chắn nỗ lực để hướng tới mục tiêu cao hơn”, Văn Khang khẳng định.
Ngày 30/12, U23 Việt Nam đấu giao hữu với U23 Syria nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi, trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1/2026 để chính thức bước vào hành trình tại VCK U23 châu Á 2026.
Đình Bắc và các đồng đội nỗ lực hoàn thiện trước giải châu lục.
Đình Bắc là chân sút chủ lực của U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới.
Ở VCK châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Ảnh: VFF