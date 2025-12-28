u23 viet nam 3.jpg
Chiều 27/12 theo giờ địa phương, U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Doha (Qatar), chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.
 
Các cầu thủ nhanh chóng làm quen với múi giờ mới tại Qatar.
Đây là buổi tập mà HLV Kim Sang Sik phải làm việc rất nhiều.
Ông thầy người Hàn Quốc đưa ra một số yêu cầu khó nhằm làm mới lối chơi của U23 Việt Nam.
Trong buổi tập kéo dài gần 2 tiếng, HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự chủ động đẩy cao khối lượng vận động lên mức tối đa, nhằm giúp các cầu thủ nhanh chóng giải phóng sức ỳ, đồng thời tăng tốc quá trình thích nghi với điều kiện thời tiết và múi giờ tại Qatar. 
Dù các cầu thủ hoàn thành giáo án nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn yêu cầu học trò của mình phải thực hiện tốt hơn. Nhiều thời điểm, ông thầy người Hàn Quốc dừng tập, "chỉnh" học trò theo đúng ý đồ chiến thuật,
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt và tâm lý rất tích cực, anh nói: “Chúng tôi đang rất hào hứng tập luyện tại Qatar trước khi lên đường sang Saudi Arabia tham dự VCK U23 châu Á 2026. Đây là giai đoạn quan trọng nên anh em đều tập trung tối đa”.
“Múi giờ lệch 4 tiếng khiến chúng tôi có những thời điểm mệt mỏi, nhưng với cầu thủ chuyên nghiệp, U23 Việt Nam đang cố gắng điều chỉnh sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý. Tất cả đều rất quyết tâm và đặt mục tiêu cao cho giải U23 châu Á năm nay”, tiền đạo sinh năm 2004 cho biết.
Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 xem VCK U23 châu Á 2026 là bài kiểm tra quan trọng cho tập thể U23 Việt Nam khi bước ra đấu trường châu lục: “Đây là dịp để đội kiểm tra năng lực và bản lĩnh thi đấu ở cấp độ châu Á. Tôi hy vọng U23 Việt Nam cùng nhau quyết tâm, thi đấu tốt và giành những kết quả tích cực cho bóng đá Việt Nam”.
Hiện tại, quân số của U23 Việt Nam trong giai đoạn tập huấn tại Qatar là 24 cầu thủ.
Trước khi chính thức bước vào VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik chốt danh sách 23 cầu thủ.
Ngày 30/12, U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Syria. Tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Ảnh: VFF