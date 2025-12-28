HLV Kim Sang Sik 'chỉnh' U23 Việt Nam trước giải châu Á
HLV Kim Sang Sik tỏ ra không hài lòng khi các cầu thủ U23 Việt Nam chưa làm tốt trong buổi tập chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.
Ảnh: VFF
Bên cạnh những điều chỉnh về mặt chuyên môn, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định “luân chuyển cán bộ” đối với U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á.
Đình Bắc và các đồng đội ở U23 Việt Nam nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.
Dù mang đến 1 năm thành công về mặt thành tích, nhưng giới chuyên môn vẫn chờ đợi “dấu ấn thật sự” của HLV Kim Sang Sik với U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026.