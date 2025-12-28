Nhiều việc phải làm

Dù vô địch U23 Đông Nam Á hay giành lại được tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, nhưng rõ ràng đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn còn nhiều việc phải làm, nếu muốn gặt hái thành công ở giải U23 châu Á.

Bởi tất cả đều hiểu, sân chơi châu lục là ở một đẳng cấp rất khác, chưa nói các đối thủ nằm chung bảng đấu cùng đội bóng của HLV Kim Sang Sik không tầm thường - chủ nhà Saudi Arabia, Jordan hay Kyrgyzstan, nên những thay đổi về mặt chuyên môn chắc chắn phải diễn ra.

Văn Khang không để lại nhiều dấu ấn ở SEA Games 33. Ảnh: Hữu Hà

Cùng với những điều chỉnh về mặt chuyên môn, lối chơi,… khả năng tới đây HLV Kim Sang Sik cũng có một quyết định khác quan trọng chẳng kém nhằm giúp U23 Việt Nam vững tin hơn ở giải đấu sắp khai mạc tại Saudi Arabia.

Và điều chỉnh này khả năng cao sẽ rơi vào tấm băng thủ quân của U23 Việt Nam, có nghĩa HLV Kim Sang Sik sẽ chọn Đình Bắc thay vì là Văn Khang như tại SEA Games 33.

Vì sao Đình Bắc phù hợp hơn?

Có thể thấy, việc Văn Trường vắng mặt bởi chấn thương nên HLV Kim Sang Sik phải lựa chọn Văn Khang như cánh tay nối dài trên sân với BHL. Và lựa chọn này chưa thật sự hợp lý, bởi cầu thủ của Thể Công Viettel không phải là cái tên sở hữu tố chất thủ lĩnh.

Thực tế tại SEA Games 33, vai trò của Văn Khang là tương đối mờ nhạt. Chuyên môn thì không nói, khi tiền vệ này phải thi đấu trái sở trường, nhưng vai trò cầu nối trên sân, “giữ lửa” cho các đồng đội cũng không cao.

Nên rất có thể tấm thủ quân sẽ phải nhường lại cho Đình Bắc. Ảnh: Hữu Hà

Đổi lại, Đình Bắc dù không phải người hoàn toàn sở hữu tố chất thủ lĩnh (như sự điềm tĩnh) nhưng lại cho thấy khả năng kích thích tinh thần cho các đồng đội tốt hơn, đặc biệt ở những thời khắc khó khăn.

Bên cạnh đó, lúc này chuyên môn của Đình Bắc cũng là số 1 ở U23 Việt Nam, nên chuyển giao tấm băng đội trưởng từ tay Văn Khang sang cho Quả bóng bạc Việt Nam 2025 cũng được coi rất hợp lý.

Quan trọng hơn, việc cởi bỏ được tấm băng đội trưởng vốn nhiều áp lực, trách nhiệm biết đâu đấy sẽ giúp Văn Khang tìm thấy chính mình thay vì mờ nhạt như ở SEA Games 33 vừa qua.

Thêm một sự trở lại, cùng lúc thay đổi thủ lĩnh tinh thần, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể mơ làm được điều gì đó ở VCK U23 châu Á.