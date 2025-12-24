Theo trích dẫn của New Straits Times, AFC bác bỏ những đồn đoán rằng, tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở 2 trận đấu vòng loại Asian Cup 2027– thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0, cũng như bị cấm tham gia giải đấu này đến 2031, vì vụ giả hồ sơ giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul, cho biết, bất kỳ hình thức xử phạt nào dành cho Malaysia liên quan vụ giả hồ sơ giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch, nếu có, chỉ được quyết định sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

AFC khẳng định tin đồn Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3 ở trận thắng 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra hồi tháng 6, là không chính xác

Ông cung cấp thêm rằng, bản thân được ủy quyền thay mặt AFC phát ngôn chính thức về vấn đề này:

“Nếu AFC đưa ra quyết định, tôi sẽ là người thông báo. Do đó, mọi tin đồn trên mạng là không chính xác, tất cả đều là suy đoán.

Chúng tôi đang chờ quyết định của CAS. AFC sẽ tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý và chỉ đưa ra kết luận sau khi nhận được phán quyết cuối cùng tử tổ chức này”.

Tờ New Straits Times chỉ ra tin đồn xuất phát từ “một quốc gia láng giềng” (theo tìm hiểu đó là trang Seasia Goal của Indonesia).

Theo nguồn này, tin tức tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 các trận gặp Nepal (thắng 2-0) và Việt Nam (4-0), và bị cấm tham gia giải Asian Cup đến 2031, được tiết lộ từ một nguồn tin thân cận trong AFC.

Sau khi dính án phạt nặng từ FIFA liên quan giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch, án phạt từ AFC đang lơ lửng với tuyển Malaysia và FAM.

Với nhóm 7 cầu thủ bị phạt hiện giá trị chuyển nhượng về con số 0 tròn trĩnh, trong khi FIFA cũng vẫn thực hiện những cuộc điều tra riêng, bên cạnh thông tin FAM vừa giao hồ sơ giấy tờ cho cảnh sát Malaysia để điều tra, tìm đích danh ai đã can thiệp làm giả hồ sơ giấy tờ?

Với không ít người Malaysia, án phạt từ AFC chỉ còn là vấn đề thời gian – chậm nhất là vào tháng 3 trước lượt đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027. Họ tin rằng, FAM và bóng đá nước nhà cần đối mặt sự thật, nhận sai và sửa chữa, khắc phục, từng bước lấy lại uy tín.