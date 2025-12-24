Trước thềm năm mới 2026, ông Gianni Infantino - Chủ tịch FIFA, đã gửi thư chúc mừng tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Chủ tịch Trần Quốc Tuấn.

Trong thông điệp của mình, người đứng đầu FIFA bày tỏ sự trân trọng đối với sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả mà LĐBĐ VN đã dành cho FIFA trong suốt năm 2025, một năm ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của bóng đá toàn cầu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn - Ảnh: VFF

Ông Gianni Infantino nhấn mạnh, năm 2026 hứa hẹn sẽ là cột mốc đặc biệt, khi FIFA World Cup 2026 lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức với 48 đội tuyển tham dự. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, đồng đăng cai tại Canada, Mexico và Hoa Kỳ.

Theo Chủ tịch FIFA, World Cup không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn mang sứ mệnh kết nối các quốc gia, lan tỏa những giá trị về hòa bình, đoàn kết và tình hữu nghị.

Kết thư, Chủ tịch FIFA gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cùng gia đình, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.