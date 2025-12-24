“Trọng tâm của chúng tôi là củng cố những gì còn thiếu sót ở giải SEA Games 33. HLV Kim Sang Sik tập trung cho các cầu thủ nhiều hơn vào khâu dứt điểm và phòng ngự bóng hai”, Lý Đức cho biết.

"U23 Việt Nam vừa gọi thêm Lê Văn Hà và Bùi Vĩ Hào. Bùi Vĩ Hào mới trở lại sau chấn thương nên chưa thể bắt nhịp ngay, nhưng đây vẫn là sự tăng cường rất tốt cho hàng công. Văn Hà tập trung rất nhiều ở những đợt vừa rồi, giúp đội củng cố cả phòng ngự lẫn tấn công”, trung vệ CAHN nói về những nhân sự mới ở U23 Việt Nam.

Trung vệ Lý Đức. Ảnh: S.N

Về sự chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, Lý Đức nhấn mạnh: "Đây là quá trình chuẩn bị rất quan trọng vì chúng tôi gặp những đối thủ rất mạnh. Do đó, U23 Việt Nam phải tập trung và cố gắng nhiều hơn nữa ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự".

Nói về cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam 2025, Lý Đức hi vọng người đồng đội Đình Bắc giành chiến thắng.

Chiều 24/12, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới thăm và động viên đội U23 Việt Nam trước ngày lên đường sang Qatar tập huấn, chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2026. Người đứng đầu VFF khẳng định, đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ Việt Nam được cọ xát, tiếp cận với trình độ bóng đá đỉnh cao ở cấp châu lục.

Chủ tịch VFF động viên U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

"Bóng đá Việt Nam muốn đi được chặng đường dài, trước hết cần làm thật tốt ở từng chặng ngắn. Từ giải vô địch U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á, SEA Games 33 cho tới VCK U23 châu Á 2026 đều là những bước đi mang tính lũy tiến trong quá trình phát triển và U23 Việt Nam hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong các chặng đường đã qua, tạo tiền đề cho chặng đường sắp tới", ông Tuấn nói.