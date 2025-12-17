Bóng đá Malaysia tiếp tục đối mặt với cú sốc lớn khi FIFA ban hành thêm án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong 3 trận giao hữu quốc tế.

Theo phán quyết được Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra ngày 12/12, do Phó chủ tịch Jorge Palacio chủ trì, FAM đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025).

Malaysia bị xử thua 0-3 trong 3 trận giao hữu. Ảnh: AFC

Hệ quả trực tiếp là cả 3 trận giao hữu nói trên đều bị xử thua với tỷ số 0-3, qua đó xóa bỏ 2 chiến thắng và 1 trận hòa của đội tuyển Malaysia khỏi hệ thống ghi nhận chính thức.

Ba trận đấu bị ảnh hưởng gồm trận hòa 1-1 với Cape Verde ngày 29/5, chiến thắng 2-1 trước Singapore tại sân Bukit Jalil ngày 4/9 và trận thắng 1-0 trước Palestine hôm 8/9.

Ngoài việc bị xử thua, FAM còn phải nộp phạt 10.000 franc Thụy Sĩ.

Đây được xem là diễn biến mới nhất trong chuỗi khủng hoảng liên quan đến hồ sơ pháp lý của các cầu thủ nhập tịch, vấn đề đã khiến bóng đá Malaysia lao đao nhiều tháng qua, và làm dấy lên nhiều tranh cãi trong khu vực Đông Nam Á.

Trong thông báo ngắn gửi tới truyền thông, FAM xác nhận đã nhận được quyết định từ FIFA và cho biết sẽ chờ bản giải trình đầy đủ trước khi đưa ra động thái tiếp theo.

“FAM sẽ yêu cầu Ủy ban Kỷ luật FIFA cung cấp căn cứ của quyết định, sau đó mới xem xét các bước tiếp theo liên quan đến vụ việc”, thông báo nêu rõ.

Án phạt mới này được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến thứ hạng FIFA của đội tuyển Malaysia, khi Harimau Malaya nhiều khả năng sẽ tụt khỏi vị trí 116 thế giới hiện tại.

Đáng chú ý, các quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh FAM vẫn đang theo đuổi quá trình kháng cáo những án phạt trước đó lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Tháng trước, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã công bố đầy đủ lý do bác đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ liên quan đến cùng vụ việc về tư cách thi đấu.

Trong khi đó, liên quan đến trận thắng Việt Nam 4-0, LĐBĐ châu Á sẽ sớm đưa ra quyết định dựa trên các phán quyết của FIFA.