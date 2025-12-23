Lơ lửng án phạt thua Việt Nam 0-3

Bóng đá Malaysia đang đứng trước một trong những giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khi nguy cơ “cú đúp thẻ đỏ” dần hiện rõ.

Theo đó, đội tuyển Malaysia vừa có khả năng mất kết quả trên sân cỏ trước đội tuyển Việt Nam, vừa đối diện rủi ro bị gạt ra ngoài những kế hoạch lớn của LĐBĐ châu Á (AFC) trong tương lai gần, bao gồm cả ý tưởng Nations League kiểu châu Âu.

Việc Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3 chỉ còn là vấn đề thời gian. Ảnh: AFC

Trước hết là án kỷ luật đã được FIFA ban hành. Sau quá trình điều tra, FIFA xác định Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu do vi phạm quy định về nhập tịch và hồ sơ cầu thủ.

Hệ quả trực tiếp là 3 trận giao hữu quốc tế thuộc hệ thống FIFA của đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 trên giấy tờ.

Đây không chỉ là đòn giáng mạnh về mặt thành tích, trừ điểm trên bảng xếp hạng, mà còn làm tổn hại nghiêm trọng uy tín của LĐBĐ Malaysia (FAM) trong mắt các tổ chức quản lý bóng đá quốc tế.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là “thẻ đỏ” thứ nhất. Đây là cái giá phải trả cho việc gian lận nhập tịch khi Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Khác với các trận giao hữu, đây là giải đấu chính thức do AFC quản lý, vì vậy FIFA không trực tiếp can thiệp vào kết quả.

Quyền quyết định thuộc về AFC, và theo các nguồn tin trong khu vực, kịch bản Malaysia bị xử thua 0-3 trước Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nếu án phạt được ban hành, bảng đấu vòng loại Asian Cup 2027 sẽ thay đổi đáng kể, đồng thời đẩy Malaysia vào thế bất lợi nghiêm trọng cả về điểm số lẫn tinh thần.

AFC xem xét loại khỏi Nations League

Chưa dừng lại ở đó, bê bối hiện tại còn có thể để lại dư chấn dài hạn. AFC đang xúc tiến kế hoạch xây dựng một giải đấu kiểu Nations League cho châu Á.

Giống như châu Âu, kế hoạch này nhằm thay thế các trận giao hữu kém chất lượng bằng những cuộc đối đầu có tính cạnh tranh và giá trị thương mại cao hơn, tính điểm FIFA và có thể thêm “vé vớt” cho giải đấu lớn.

Theo NST, AFC có thể cấm Malaysia dự Nations League mùa đầu tiên. Ảnh: NST

Trong bối cảnh đó, một đội đang chịu án kỷ luật nặng, bị đặt dấu hỏi về tính minh bạch và tuân thủ quy định như Malaysia hoàn toàn có nguy cơ bị hạn chế quyền tham dự, hoặc ít nhất là gặp rào cản lớn trong giai đoạn khởi động giải đấu mới.

Theo báo NST, khả năng Malaysia bị cấm dự Nations League mùa đầu rất cao, và FAM cũng xác định điều này để “đập đi xây lại”. Đây là “thẻ đỏ” thứ 2.

Nói cách khác, nếu án thua Việt Nam 0-3 được AFC chính thức công bố, Malaysia không chỉ mất một chiến thắng quan trọng trên sân cỏ, mà còn mất điểm nghiêm trọng trong hồ sơ kỷ luật của chính mình.

“Cú đúp thẻ đỏ” ấy có thể khiến Harimau Malaya tụt lại phía sau trong cuộc đua khu vực, đúng vào thời điểm bóng đá Đông Nam Á đang biến động mạnh và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Với Malaysia, đây không còn là câu chuyện của một vài trận đấu bị xử thua, mà là bài toán sống còn về quản trị, minh bạch và niềm tin.

Nếu không sớm chấn chỉnh từ gốc, “cú đúp thẻ đỏ” hiện tại có thể chỉ là khởi đầu cho kịch bản tồi tệ hơn, khi FAM đứng trước nguy cơ bị FIFA đình chỉ trong một thời gian nhất định.