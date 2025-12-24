So với người tiền nhiệm Park Hang Seo, HLV Kim Sang Sik thậm chí còn "mát tay" hơn với bóng đá Việt Nam. Chỉ trong năm 2025, chiến lược gia người Hàn Quốc giúp các đội tuyển Việt Nam từ cấp đội ĐTQG tới U22/23, đạt được thành công ngoài mong đợi.

Hồi đầu năm, dù tuyển Việt Nam mất Xuân Son ngay ở những phút đầu trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 với Thái Lan, nhưng vẫn giành chiến thắng 3-2 đầy thuyết phục.

Đó là trận mà Thái Lan có bàn thắng không fair-play, nhưng ngay sau đó đội chủ nhà bị mất người vì dính thẻ đỏ. Đây chính là bước ngoặt tạo nên trận thắng giàu cảm xúc cho "Những chiến binh sao vàng".

HLV Kim Sang Sik rất "mát tay". Ảnh: S.N

Cũng với tuyển Việt Nam, dù thua Malaysia 0-4 khiến cơ hội đi tiếp vào VCK Asian Cup 2027 gần như bị đóng lại, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik lại rất sáng cửa giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé duy nhất vào VCK khi "Bầy hổ" dính bê bối gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

Với đội U22/U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026 một cách dễ dàng do bốc thăm rơi vào bảng đấu nhẹ ký. Trước đó, U23 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đăng quang giải U23 Đông Nam Á 2025.

Còn với U22 Việt Nam, may mắn luôn đồng hành trong hành trình tại SEA Games 33 giúp Đình Bắc và các đồng đội giành HCV.

Ở Đại hội thể thao khu vực, tưởng như U22 Việt Nam phải chơi trận "sinh tử" với U22 Malaysia ở cuối vòng bảng (chỉ thắng mới đi tiếp) thì U22 Indonesia bất ngờ thúc thủ trước U22 Philippines ở bảng A. Kết quả này giúp U22 Việt Nam ngay cả thua thua vẫn có cửa vào bán kết. Chính tâm lý thoải mái giúp đội bóng áo đỏ giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Hiểu Minh và Minh Phúc.

Ở bán kết gặp U22 Philippines, đúng ở những phút cuối cùng, Văn Thuận và Văn Nhàn liên tiếp ghi bàn giúp U22 Việt Nam vào chung kết, thoát kịch bản hiệp phụ hay luân lưu may rủi.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục chờ vận son của HLV Kim Sang Sik. Ảnh: S.N

Vận may của HLV Kim Sang Sik rõ nhất trong trận tranh HCV với Thái Lan. Đội chủ nhà sau khi dẫn 2-0 ở hiệp 1 bất ngờ không còn là chính mình, để U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 trước khi ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ, giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

HLV Kim Sang Sik đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và cả Đông Nam Á khi trong 1 năm vô địch cả ASEAN Cup, vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games, chưa kể lấy vé VCK U23 châu Á 2026.

Chỉ còn ít ngày tới, trong những ngày đầu năm 2026, U23 Việt Nam bước vào hành trình tại giải châu lục. Dù HLV Kim Sang Sik không sở hữu nhiều ngôi sao như người tiền nhiệm Park Hang Seo, nhưng nếu tiếp tục có vận may, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu hiệu quả, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên kỳ tích.