Việc trang chủ AFC Asian Cup đăng tải thông điệp “Thẳng tiến vào tứ kết! 👉 Comment ‘VIỆT NAM’ để tiếp lửa cho những Chiến binh sao vàng!!!” ngay trước giờ bóng lăn đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt với người hâm mộ Việt Nam.

Đó không chỉ là một lời kêu gọi tương tác mang tính truyền thông, mà còn được xem như sự ghi nhận dành cho những gì U23 Việt Nam đã thể hiện tại VCK U23 châu Á 2026.

AFC cổ vũ U23 Việt Nam trước giờ bóng lăn (Ảnh chụp màn hình)

Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang Sik cho thấy bản lĩnh, tính kỷ luật và sự tiến bộ rõ rệt. Lối chơi chặt chẽ, tinh thần thi đấu kiên cường cùng khả năng tận dụng thời cơ giúp U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối bảng A.

Trong bối cảnh phải đối đầu chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út – đội bóng chịu áp lực lớn sau những màn trình diễn chưa thuyết phục – sự cổ vũ từ trang chủ giải đấu càng tiếp thêm động lực tinh thần cho đại diện Đông Nam Á.

Ở góc độ truyền thông, hiếm khi một đội bóng trẻ được AFC “tiếp lửa” trực diện như vậy trước trận đấu sinh tử. Điều đó cho thấy U23 Việt Nam không còn là ẩn số, mà đã trở thành cái tên đáng chú ý của giải.

Trận đấu lúc 23h30 hôm nay (12/1) vì thế không chỉ mang ý nghĩa tranh vé tứ kết, mà còn là phép thử lớn cho vị thế, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm châu lục của bóng đá trẻ Việt Nam.

