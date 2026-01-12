Không phải là đội bóng mạnh nhất ở bảng A, tuy nhiên U23 Việt Nam có liên tiếp 2 chiến thắng khi đối đầu với U23 Jordan (2-0) và U23 Kyrgyzstan, đứng trước cơ hội lớn vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam thắng hai trận đầu vòng bảng U23 châu Á, trước đó là thành tích dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn ở VCK U23 châu Á 2024. Khi đó, U23 Việt Nam thắng Kuwait 3-1 và Malaysia 2-0.

U23 Việt Nam trưởng thành sau từng trận đấu. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử là toàn thắng 3 trận tại vòng bảng, nếu đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng, nhưng U23 Việt Nam hoàn toàn có thể làm được nếu tiếp tục thể hiện phong độ tốt như 2 trận vừa qua.

Thực tế, tại giải lần này, dù được đánh giá cao nhất ở bảng đấu nhưng U23 Saudi Arabia không hẳn có sức mạnh vượt trội so với U23 Việt Nam. Đội chủ nhà thắng vất vả 1-0 trong thế hơn người trước U23 Kyrgyzstan, sau đó thúc thủ 2-3 trước U23 Jordan.

Dĩ nhiên, khi ở thế không còn gì để mất, U23 Saudi Arabia làm tất cả để lách qua khe cửa hẹp, giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, quyết tâm là một chuyện còn thực tế lại khách, bởi đối thủ của họ là U23 Việt Nam rất bản lĩnh, "lì lợm" và thi đấu đầy hiệu quả, thực sự là một thử thách lớn.

Đội bóng áo đỏ quyết tâm toàn thắng ở vòng bảng. Ảnh: Ted Trần

U23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa là đi tiếp với ngôi nhất bảng A, nhưng sự chuẩn bị rất tích cực cho thấy đoàn quân của HLV Kim Sang Sik còn muốn làm nhiều hơn nữa, cụ thể là giành chiến thắng.

Sự chắc chắn, có tổ chức tốt của hàng thủ kết hợp với khả năng thoát pressing ấn tượng của tuyến giữa tạo nên những pha phản công sắc bén, bất ngờ cho U23 Việt Nam. Nếu Thanh Nhàn đủ thể lực thi đấu ở lượt trận cuối vòng bảng, đội bóng áo đỏ càng trở nên nguy hiểm hơn.

Nhìn chung, thầy trò HLV Kim Sang Sik không quan tâm tới kỷ lục, nhưng chắc chắn sẽ làm hết sức giành chiến thắng, tạo cú hích cho vòng tứ kết giải châu Á.

