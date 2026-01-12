Tình thế

Với 6 điểm có trong tay sau 2 lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam là đội nắm ưu thế rất lớn so với các đối thủ còn lại trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết ở bảng A.

Cụ thể, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chỉ cần hoà hoặc thậm chí kết quả tệ hơn là thất bại với tỉ số không thua quá 3 bàn thắng trước U23 Saudi Arabia là lấy vé.

U23 Việt Nam sẽ tiếp tục chơi tấn công khi gặp U23 Saudi Arabia

Nhìn qua màn trình diễn của đối thủ U23 Saudi Arabia trong 2 trận đấu trước đó rõ ràng không quá đáng ngại cho U23 Việt Nam, trừ khi đội chủ nhà chưa tìm được tiếng nói chung hoặc đã quá chủ quan khi đấu U23 Kygryzstan, U23 Jordan.

Có nghĩa, nếu chơi tập trung đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể nghĩ đến một kết quả hoà, thậm chí lạc quan hơn là chiến thắng để đường hoàng bước vào tứ kết với ngôi nhất bảng và tránh được ứng viên, đồng thời là ĐKVĐ U23 Nhật Bản ở vòng kế tiếp.

Đá tấn công?

Về lý thuyết, với tình thế nói trên, U23 Việt Nam có thể chọn chơi phòng ngự nhằm ngăn U23 Saudi Arabia ghi nhiều hơn 3 bàn thắng vào lưới của thủ thành Trung Kiên.

Tuy nhiên, tính toán của HLV Kim Sang Sik lại khác. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không cho đội nhà phòng ngự thụ động, trái lại vẫn sắp xếp một đội hình với những con người tốt nhất ở hàng công nhằm ghi bàn vào lưới U23 Saudi Arabia.

Lê Phát sẽ tiếp tục được sử dụng ở trận đấu với Saudi Arabia

Toan tính này vừa giảm thiểu được mối nguy có thể bị ghi nhiều hơn 3 bàn thắng, vừa buộc U23 Saudi Arabia không thể đẩy đội hình quá cao gây sức ép tuyệt đối lên hàng phòng ngự U23 Việt Nam, vốn cũng chưa thật hoàn hảo ở các trận đấu vừa qua.

U23 Việt Nam sẽ chơi tấn công ngay từ đầu nhằm ghi bàn sớm, trước khi đưa ra những điều chỉnh về nhịp độ, chuyển đổi sơ đồ sang phòng ngự chủ động… như đã từng làm trước các đối thủ Jordan, U23 Kgryzstan.

Với đội hình tấn công, HLV Kim Sang Sik đương nhiên dùng những cầu thủ cũ như Đình Bắc, Văn Khang, bên cạnh đó khả năng cao Lê Phát tiếp tục đứng trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U23 Saudi Arabia lúc 23h30 tối nay (12/1).

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên, Minh Phúc, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc, Văn Khang, Đình Bắc, Lê Phát

