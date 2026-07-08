Các cầu thủ Ai Cập vô cùng bất bình vì hàng loạt quyết định của tổ trọng tài có phần thiên vị nhà ĐKVĐ Argentina, trong trận cầu nghẹt thở trên sân Mercedes-Benz (Atlanta).

Mostafa Zico là người chịu ảnh hưởng trực tiếp, khi bàn thắng được ghi từ pha phối hợp đẹp mắt của Ai Cập phút 65 bị VAR từ chối, do một tình huống phạm lỗi tranh cãi trước đó.

Cầu thủ Ai Cập cho rằng trận đấu đã bị "dàn xếp" - Ảnh: ESPN

Không chỉ vậy, "The Pharaoh" còn cho rằng, họ xứng đáng được hưởng phạt đền vì Salah bị phạm lỗi trong vòng cấm, ngay trước lúc Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn thứ ba cho Argentina ở phút bù giờ.

Quyết định này khiến băng ghế huấn luyện Ai Cập phản ứng dữ dội. Thậm chí, một thành viên ban huấn luyện còn bị phạt thẻ đỏ.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Zico bày tỏ sự phẫn nộ: "Trọng tài điều khiển trận đấu quá tệ và thiếu công bằng. Ông ấy đối xử bất công với chúng tôi ngay từ đầu. Họ không muốn Ai Cập giành chiến thắng.

Trận đấu đã bị dàn xếp. Chúng tôi chẳng có lỗi gì cả. Nhìn cách trọng tài điều khiển, tôi cảm thấy trận cầu này như được sắp đặt rồi.

Chúng tôi đã dẫn 2-0 nhưng trọng tài liên tục gây bất lợi. Xin chúc mừng Argentina với thêm một kỳ World Cup nữa tiến sâu."

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Hossam Hassan cũng đồng tình với quan điểm của học trò và liên tục phê phán công tác trọng tài.

HLV Hossam Hassan không hài lòng với công tác trọng tài - Ảnh: ESPN

Ông nói giọng bức xúc: "Chúng tôi không nhận được sự tôn trọng cũng như tinh thần fair-play. Phía Argentina đã gây sức ép lên trọng tài và điều đó dẫn đến kết quả này.

Cuộc sống vốn không công bằng. Thế giới cũng không công bằng. Nhưng tại sao ngay cả thể thao cũng không còn sự công bằng?

Trọng tài quá bất công. Ông ta làm lãng phí công sức của cả một dân tộc. Chiếc cúp dường như được định sẵn dành cho Argentina."

Chiến lược gia người Ai Cập còn đưa ra phát biểu tranh cãi: "Đây rõ ràng là trận đấu bị dàn xếp và cả thế giới đều chứng kiến.

Tôi chỉ muốn nói thêm một điều: nếu FIFA muốn Argentina vô địch World Cup đến vậy thì tại sao còn phải mời tất cả các đội bóng khác tham dự giải đấu này?".