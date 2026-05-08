Dưa lê đang vào mùa, vậy ăn loại quả này như thế nào là hợp lý để tận dụng lợi ích cho sức khỏe và những nhóm người nào nên ưu tiên bổ sung trong chế độ ăn hằng ngày? (Hà Thị Minh - Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Dưa lê là loại quả quen thuộc trong mùa hè, có vị ngọt thanh, nhiều nước và dễ ăn. Không chỉ giúp giải nhiệt, dưa lê còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa các vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết.

Các nghiên cứu cho thấy dưa lê chứa nhiều vitamin K, folate và magiê nên có tác dụng hỗ trợ kiểm soát huyết áp, tốt cho xương khớp. Nhờ hàm lượng kali cao và natri thấp, loại quả này giúp cân bằng điện giải, giảm áp lực lên thành mạch, tốt cho tim mạch.

Với lượng chất xơ nhất định, dưa lê làm chậm quá trình hấp thu đường, chất béo và tăng nhu động ruột. Điều này đặc biệt hữu ích với những người bị táo bón, bệnh tiêu hóa.

Dưa lê có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Ngoài ra, dưa lê cung cấp nước và dưỡng chất giúp cơ thể thanh nhiệt, giảm cảm giác mệt mỏi trong những ngày nóng. Các vitamin như A, C cùng chất chống oxy hóa còn hỗ trợ làm đẹp da, tăng sức đề kháng. Đáng chú ý, hạt dưa lê cũng giàu protein, axit béo và vi chất, góp phần bổ sung dinh dưỡng nếu được sử dụng hợp lý.

Ai nên ăn dưa lê?

Các khuyến cáo về dinh dưỡng đưa ra các khuyến nghị nhóm người nên ăn dưa lê thường xuyên:

- Người cao huyết áp là nhóm nên bổ sung dưa lê vào chế độ ăn nhờ tác dụng hỗ trợ điều hòa huyết áp tự nhiên.

- Người bị nóng trong, mất nước hoặc làm việc ngoài trời nắng nóng sẽ được hưởng lợi từ khả năng giải nhiệt, bổ sung nước của loại quả này.

- Người vừa tập thể thao, làm việc nặng nhọc bổ sung ngay dưa lê rất tốt vì các chất điện giải trong dưa lê như kali, natri, magie góp phần nạp năng lượng, bổ sung điện giải ngay sau khi luyện tập thể thao, mang lại cảm giác sảng khoái.

- Người muốn duy trì vóc dáng cũng có thể chọn dưa lê như một món ăn nhẹ lành mạnh nhờ lượng calo không quá cao và tạo cảm giác no nhẹ.

Tuy nhiên, người mắc bệnh tiểu đường hay bệnh thận nên hạn chế ăn dưa lê có chỉ số đường huyết (GI) cao, ăn nhiều sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Loại trái cây này còn chứa nhiều nước và các chất điện giải, ăn nhiều gây áp lực lên thận.

Lưu ý khi sử dụng

Dù tốt cho sức khỏe, dưa lê nên được ăn với lượng vừa phải, mỗi lần khoảng 2-3 miếng, 2 lần mỗi tuần. Khi ăn, bạn không nên bỏ hạt vì đây là phần chứa nhiều dinh dưỡng.

Dưa lê là loại trái cây sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật vì dễ sâu bệnh, vì vậy khi ăn cần rửa sạch quả dưới vòi nước và gọt vỏ. Bạn nên chọn mua dưa vào những ngày nắng vì trời càng nắng, dưa càng ngọt.

Ngược lại, bạn không nên mua dưa vào những ngày mưa vì nước mưa sẽ làm dưa nhạt hơn nhiều. Kinh nghiệm mua dưa là chọn quả tươi, đúng mùa, có mùi thơm tự nhiên và tránh những quả bị dập, nứt hoặc có dấu hiệu hư hỏng.