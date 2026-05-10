Giảm 40% báo động không cần thiết trong phòng hồi sức tích cực, giảm 69% số giờ nằm trong phòng hồi sức tích cực, tiết kiệm khoảng 1.770 USD cho mỗi bệnh nhân, giảm tới 86% các ca ngừng tim: Đó là những con số đạt được nhờ sự hợp tác trong lĩnh vực theo dõi bệnh nhân giữa các bệnh viện và Philips được công bố tại hội nghị Đổi mới Sáng tạo tổ chức tại Singapore.

Tại hội nghị, tập đoàn công nghệ y tế của Hà Lan công bố một bước tiến quan trọng: Chiến lược theo dõi bệnh nhân dựa trên AI giúp các y bác sĩ phát hiện rủi ro sớm hơn, đưa ra quyết định nhanh hơn và phối hợp hiệu quả hơn.

Điểm mới nổi bật được giới thiệu tại hội nghị Đổi mới Sáng tạo là Trung tâm Điều hành và điều phối chăm sóc toàn diện ứng dụng AI.

Bác sĩ cũng cần được ‘giải cứu’

Hệ thống y tế trên khắp châu Á đang chịu áp lực ngày càng gia tăng. Theo Báo cáo thường niên về Chỉ số Y tế tương lai (Future Health Index), 66% số bệnh nhân gặp tình trạng chậm trễ khi khám chuyên khoa trong khi 76% các nhân viên y tế cho biết họ mất thời gian lâm sàng quý giá do dữ liệu không đầy đủ hoặc khó truy cập. Tình trạng này càng trầm trọng hơn khi dự báo toàn cầu sẽ thiếu hơn 11 triệu nhân viên y tế vào năm 2030, trong đó Đông Nam Á chiếm khoảng một phần tư. Trong khi đó, cách theo dõi bệnh nhân truyền thống thường dựa trên những hệ thống tách biệt, dẫn đến quy trình làm việc bị phân mảnh.

“Chúng ta cần bắt đầu từ nơi tồn tại những ‘điểm đau’ trong chăm sóc sức khỏe”, bà Stephanie Sievers, Giám đốc điều hành Philips khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ.

“Công nghệ theo dõi bệnh nhân của chúng tôi được xây dựng dựa trên hàng thập kỷ kinh nghiệm đổi mới, hỗ trợ chăm sóc cho hàng triệu bệnh nhân mỗi năm. Chúng tôi hợp tác với các bệnh viện để giúp đội ngũ y tế hành động sớm hơn và phản ứng hiệu quả trên quy mô lớn. Chúng tôi cung cấp các giải pháp dựa trên nhu cầu lâm sàng thực tế, góp phần đảm bảo việc chăm sóc được thực hiện đúng vào thời điểm quan trọng nhất”, bà Sievers nói thêm.

Philips giới thiệu chiến lược theo dõi bệnh nhân dựa trên AI nhằm giúp các bệnh viện giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực và cải thiện sự phối hợp chăm sóc người bệnh.

Giải pháp theo dõi bệnh nhân dựa trên AI

Một đổi mới nổi bật được giới thiệu tại hội nghị là Trung tâm Điều hành và điều phối chăm sóc toàn diện (Enterprise Command and Care Coordination Center) cho phép theo dõi tình trạng tim mạch của bệnh nhân và hỗ trợ đưa ra các quyết định lâm sàng chính xác hơn.

Công nghệ theo dõi không dây cung cấp dữ liệu thời gian thực về tình trạng hoạt động của tim cùng các dấu hiệu sinh tồn, trong khi thuật toán AI phân tích xu hướng và phát hiện sớm các bất thường như rối loạn nhịp tim hay biến cố tim mạch. Hệ thống quản lý cảnh báo giúp ưu tiên các tín hiệu quan trọng để can thiệp kịp thời.

Cách tiếp cận này hỗ trợ phạm vi rộng hơn những tình trạng bệnh phức tạp, bao gồm đau ngực, suy tim và bệnh hô hấp mạn tính. Các quy trình điều dưỡng từ xa, bao gồm nhập viện, xuất viện và theo dõi thông qua camera, giảm gánh nặng túc trực cho nhân viên tại giường bệnh nhân trong khi vẫn duy trì theo dõi liên tục. Điều này mở rộng hoạt động theo dõi tình trạng bệnh nhân sang cả môi trường ngoại trú và giai đoạn sau xuất viện, nhằm hỗ trợ tính liên tục của chăm sóc y tế.

Ngoài ra, sự kiện còn giới thiệu giải pháp theo dõi trên thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng…) cho phép truy cập an toàn vào thông tin bệnh nhân ở bất kỳ đâu, hỗ trợ bác sĩ ra quyết định nhanh hơn và phối hợp tốt hơn. Bên cạnh đó, công cụ trực quan hóa dữ liệu bệnh nhân thông qua mô hình avatar (hình người đơn giản), giúp chuyển đổi các thông tin lâm sàng phức tạp thành hình ảnh trực quan, dễ hiểu, từ đó hỗ trợ đội ngũ y tế nhanh chóng nắm bắt và đánh giá tình trạng người bệnh, ngay cả trong những môi trường làm việc áp lực cao.