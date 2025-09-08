MU chiêu mộ Semenyo

Sau khi thực hiện nâng cấp hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, MU dự định tiếp tục chiêu mộ tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth.

MU có kế hoạch mua Semenyo. Ảnh: AFCB

Bộ ba Cunha, Benjamin Sesko và Mbeumo là không đủ cho cuộc đua đường dài, trong khi Joshua Zirkzee tiếp tục gây thất vọng.

Semenyo là mẫu cầu thủ toàn diện, đá từ tiền vệ đến tiền đạo. Mùa trước, anh có 9 lần đá tiền vệ cánh, ghi 2 bàn và 3 kiến tạo. Trước nữa, mùa giải 2023/24, anh có 5 bàn sau 7 trận đảm nhận vai trò này.

Có nghĩa là Semenyo đủ khả năng xoay tua với bất kỳ ai trên hàng công, hoặc thay Amad Diallo và Patrick Dorgu để trở thành tiền vệ cánh trong dự án bóng đá 3-4-2-1 mà Ruben Amorim yêu thích.

Ruben Amorim muốn có trò cũ

Theo các nguồn tin từ Bồ Đào Nha, HLV Ruben Amorim đã thảo luận với các quan chức MU về việc tiếp tục dự án ở sân Old Trafford, sau khởi đầu mùa giải thảm họa.

Ruben Amorim muốn đưa Zeno Debast về MU. Ảnh: A Bola

Ruben Amorim sẽ tiếp tục dẫn MU, đồng thời yêu cầu “Quỷ đỏ” chiêu mộ trung vệ trẻ Zeno Debast từ CLB cũ Sporting Lisbon.

Hè năm ngoái, Amorim đưa Zeno Debast gia nhập Sporting. Cầu thủ 21 tuổi này trở thành trụ cột CLB thủ đô Lisbon cũng như có vị trí thường xuyên ở tuyển Bỉ.

Amorim muốn có thêm trung vệ nhưng không được đáp ứng trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Giờ đây, ông đề xuất chiêu mộ Zeno Debast trong tháng Giêng, từng bước thay thế Harry Maguire.

Tottenham liên hệ Morgan Rogers

Giới truyền thông Anh đưa tin, Tottenham có kế hoạch mua ngôi sao trẻ Morgan Rogers của Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để bổ sung hàng công.

Morgan Rogers là mục tiêu của Tottenham. Ảnh: Imago

HLV Thomas Frank thể hiện dấu ấn ngay khi bắt đầu công việc với Tottenham. Vì vậy, BLĐ Spurs chấp nhận tăng ngân sách cho hoạt động chuyển nhượng.

Tottenham có tham vọng top 4 Premier League, cũng như tiến xa ở Champions League. Morgan Rogers được đánh giá sẽ làm tăng thêm sự linh hoạt cho đội bóng thủ đô London.

Morgan Rogers là tiền vệ công đá tốt cả tiền đạo cánh. Aston Villa tuyên bố chỉ để tuyển thủ Anh 23 tuổi ra đi với mức giá không thấp hơn 80 triệu bảng.