1. Giới chuyên môn dự báo Tây Ban Nha sẽ bước vào “địa ngục” ở Konya, nhưng đội bóng của Luis de la Fuente đã nhảy múa trên ngọn lửa, trình diễn thứ bóng đá thăng hoa mở toang cánh cửa tới Bắc Mỹ.

Tây Ban Nha khép lại 2 chuyến làm khách trong giao đoạn đầu vòng loại World Cup 2026 bằng những chiến thắng đậm, giữ sạch lưới và phô diễn lối chơi vừa đẹp mắt vừa áp đảo.

Pedri là nghệ sĩ nổi bật trong bản giao hưởng ngoạn mục. Ảnh: EFE

“La Roja” cuốn phăng Thổ Nhĩ Kỳ bằng sự kết hợp hoàn hảo giữa tính đồng đội và những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân. Đặc biệt, cú hat-trick của Mikel Merino – người thay thế hoàn hảo khi Fabian Ruiz vắng mặt – cho thấy anh làm được mọi thứ, và làm ở mức tuyệt hảo.

Những trang nhạc trong bản tổng phổ của De la Fuente dường như trôi chảy với bất kỳ nhạc công nào. Nhà cầm quân 64 tuổi không ngừng bổ sung nhân sự cho giấc mơ World Cup 2026.

Thổ Nhĩ Kỳ, dù chọn sân đấu lửa Konya để nghênh chiến, lại hóa thành ga xép trên hành trình của nhà vô địch EURO 2024. Đội bóng của Vincenzo Montella chỉ tạo ra được đôi chút rung lắc đầu trận nhờ sức nóng từ khán đài.

Nhưng ngay khi Pedri nắm bóng, dàn nhạc đỏ bắt đầu cất tiếng. Một bản giao hưởng hoàn hảo của kiểm soát và đòn đánh sắc lẹm.

Pedri dẫn dắt dàn nhạc, bên cạnh là Martin Zubimendi và Mikel Merino đầy tinh tế, cộng thêm Dean Huijsen – trung vệ nhưng chơi như một tiền vệ lùi sâu.

Bàn đầu tiên của Mikel Merino là đỉnh cao của giao hưởng. Ảnh: Diario AS

2. Âm nhạc ấy vừa lộng lẫy vừa hữu hiệu. Không còn chuyện chuyền qua lại đẹp mắt mà vô nghĩa. Thổ Nhĩ Kỳ chỉ biết nhìn bóng lăn, còn mỗi nhịp kết thúc lại thành hiểm họa cho khung thành.

Thủ môn Cakir có hai pha cứu thua chỉ trong 5 phút đầu. Dù vậy, đến lần tiếp theo, anh bất lực: sau một chuỗi chuyền bóng bất tận, Pedri ngoặt bóng rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc thấp mở tỷ số.

Tây Ban Nha vượt lên khi đối thủ còn chưa kịp tạo dấu ấn. Arda Guler là người hiếm hoi giúp Thổ Nhĩ Kỳ thoát khỏi mê cung kiểm soát của “La Roja”.

Anh tìm thấy Yildiz bên trái và Akturkoglu lao vào khoảng trống, nhưng tất cả chỉ là những khoảnh khắc vụt sáng, dễ dàng bị bắt việt vị hoặc dập tắt bởi sức ép từ Tây Ban Nha.

Yamal không ghi bàn nhưng có màn trình diễn mê hoặc, với 2 kiến tạo. Ảnh: EFE-EPA

Tính chất giao hưởng của “La Roja” ở Konya hiện lên trọn vẹn. Họ luân phiên giữa sức mạnh tập thể và những màn độc tấu của Lamine Yamal. Ngôi sao trẻ Barcelona phô diễn hàng loạt kỹ thuật, chỉ còn thiếu bàn thắng.

Không sao, bởi bóng đá tập thể của De la Fuente cũng rực rỡ và bàn thắng có thể đến từ nhiều người khác. Một chạm liên hoàn: Pedri – Cucurella – Nico Williams – Oyarzabal, để rồi Merino dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

Vâng, hãy ghi nhớ bàn thắng này: kết quả của 25 đường chuyền, 66 lần chạm bóng và 75 giây kiểm soát bóng liên tục, từ thủ môn Unai Simon đến khi Mikel Merino đặt lòng chân trái vào lưới.

3. Dù Arda Guler tiếp tục vùng vẫy, Merino vẫn dìm sâu hy vọng của đội chủ nhà bằng bàn thắng thứ 3 từ đường kiến tạo của Pedri.

Dàn nhạc của De la Fuente vận hành hoàn hảo, ngay cả khi thiếu những trụ cột lớn như Carvajal và Rodri – những người mới trở lại sau chấn thương nặng; hoặc Fabian Ruiz bị gạch tên vào phút chót.

Song Pedro Porro chơi tròn vai, Zubimendi vẫn chói sáng từ chung kết EURO 2024, và Merino thể hiện anh là mắt xích toàn năng.

Cánh cửa World Cup 2026 rộng mở với Tây Ban Nha. Ảnh: SEFutbol

Nico Williams chấn thương, Ferran Torres thay thế ngay trước giờ nghỉ, rồi lập tức ghi bàn sau một pha phản công được khởi xướng bởi Pedri và Lamine Yamal.

Một pha bóng ít nhiều có dấu ấn Hansi Flick tại Barca. Yamal không chỉ mê hoặc bằng kỹ thuật, mà còn hỗ trợ phòng ngự hiệu quả.

Khi bị dẫn 4-0, đội của Montella vẫn tìm kiếm cơ hội. Nhưng sự liều lĩnh chỉ mở thêm khoảng trống để “La Roja” tiếp tục tận hưởng.

Merino hoàn tất hat-trick cho mình bằng cú sút xa chân trái, với Yamal kiến tạo; Pedri lập cú đúp sau pha đi bóng trung lộ ngoạn mục của Oyarzabal.

Tỷ số 6-0 khiến không khí nóng bỏng Konya lịm tắt. De la Fuente trao cơ hội ra mắt cho Jorge de Frutos, gọi lại Rodri và tung Morata trở lại, nhưng chiếc băng đội trưởng được giữ cho chủ nhân Quả bóng vàng 2024.

Mới chỉ 2 trận, nhưng với bản giao hưởng trong đêm kỳ diệu tại Thổ Nhĩ Kỳ, có thể nói Tây Ban Nha đã bỏ túi vé World Cup 2026.