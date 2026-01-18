Highlights Carlos Alcaraz 3-0 Adam Walton:

Chiến dịch Australian Open của Carlos Alcaraz chính thức khởi tranh bằng cuộc chạm trán tay vợt chủ nhà Adam Walton. Được đánh giá vượt trội, Alcaraz nhập cuộc tự tin và sớm chiếm thế chủ động trong set 1.

Tay vợt người Tây Ban Nha tạo ra nhiều cơ hội bẻ game, song phải tới ván thứ 8 mới tận dụng thành công để khép lại set đấu với tỷ số 6-3.

Alcaraz chỉ gặp đôi chút khó khăn trong set 2 - Ảnh: Australian Open

Sang set 2, Alcaraz bất ngờ chơi chùng xuống. Những pha xử lý mang tính biểu diễn và các cú bỏ nhỏ thiếu dứt khoát khiến anh trả giá khi Walton đoạt break ở ván 4.

Dù nhanh chóng đòi lại break, Alcaraz vẫn phải bước vào loạt tie-break. Tại đây, đẳng cấp của tay vợt hạng cao hơn được thể hiện rõ rệt. Alcaraz chơi chắc tay, trong khi Walton mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng, giúp Alcaraz thắng tie-break 7-2.

Set 3 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Alcaraz. Sau giai đoạn đầu giằng co, tay vợt người Tây Ban Nha tăng tốc từ ván 6, liên tiếp tung ra những cú thuận tay winner uy lực. Anh giành hai break để thắng 6-2, khép lại trận đấu sau 2 giờ 8 phút.

Ở vòng 2 Australian Open, Alcaraz sẽ đối đầu Yannick Hanfmann, hứa hẹn thử thách khó khăn hơn trên hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam còn thiếu trong bộ sưu tập của mình.