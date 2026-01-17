Theo kết quả vòng bình chọn dành cho khán giả, đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy xuất sắc giành danh hiệu VĐV được yêu thích nhất năm tại Cúp Chiến thắng 2025. Đây là lần thứ hai, sau mùa giải 2023, chủ công đang thi đấu tại Nhật Bản được người hâm mộ cả nước vinh danh ở hạng mục đặc biệt này.

Trần Thị Thanh Thúy vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, “cô gái vàng” Nguyễn Thị Oanh hay tiền đạo Nguyễn Đình Bắc để giành chiến thắng thuyết phục. Lượng bình chọn áp đảo là minh chứng rõ nét cho sức hút, tầm ảnh hưởng cũng như tình cảm đặc biệt mà người hâm mộ dành cho “khủng long” bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thanh Thúy được các CĐV yêu mến.

Trong năm 2025, Thanh Thúy tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn, góp phần quan trọng vào một năm thành công của bóng chuyền nữ Việt Nam, gồm: lần thứ ba liên tiếp vô địch AVC Nations Cup, đăng quang chặng hai SEA V-League sau chiến thắng lịch sử trước Thái Lan, giành HCB SEA Games 33, cùng CLB VTV Bình Điền Long An đoạt ngôi Á quân giải vô địch châu Á.

Hiện tại, Thanh Thúy đang khoác áo CLB Gunma Green Wings ở giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26. Trong trận đấu diễn ra vào trưa 17/1, đội bóng của Thanh Thúy nhận thất bại trước Denso với tỉ số 1-3.

Ở diễn biến khác, Vi Thị Như Quỳnh vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên kể từ khi thi đấu cho Medan Falcons tại giải Indonesia. Vào tháng 2 tới, Như Quỳnh về nước, ra mắt đội bóng mới là CLB Hà Nội.