Highlights Learner Tien 3-2 Marcos Giron:

Tay vợt trẻ Learner Tien đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Australian Open 2026 khi đánh bại đồng hương Marcos Giron với tỷ số 3-2 (7-6; 4-6; 3-6; 7-6; 6-2) ở vòng 1, trong trận đấu kéo dài tới 3 giờ 43 phút.

Lần đầu được xếp hạt giống tại một Grand Slam, Tien – 20 tuổi sớm đối diện thử thách lớn trước Giron đang đạt phong độ cao đầu mùa.

Learner Tien có chiến thắng vất vả trận ra quân - Ảnh: AO

Set 1 chứng kiến sự cân não với loạt tie-break, nơi Tien thể hiện sự lì lợm. Tuy nhiên, những trục trặc ở game cầm giao khiến anh để đối thủ vượt lên dẫn ngược sau ba set.

Bị đẩy vào thế chân tường, Tien bùng nổ ở set 4 bằng tinh thần bền bỉ, gỡ hòa sau tie-break thứ hai trước khi hoàn toàn áp đảo ở set quyết định. Chuỗi bẻ game liên tiếp giúp anh vươn lên 5-0 và khép lại trận đấu thuyết phục.

Thống kê cho thấy Tien tung ra 21 cú ace, ghi 68 winner và cứu break-point đạt 67% - những con số cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Ở vòng 2 Australian Open, tay vợt gốc Việt sẽ gặp Alexander Shevchenko, trước khi có thể tái ngộ Daniil Medvedev ở chặng sâu hơn tại Melbourne Park.