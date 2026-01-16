HLV Thái Thanh Tùng cho biết, Bích Tuyền không thi đấu tại các giải đấu trong năm 2026, thay vào đó sẽ được CLB Ninh Bình sắp xếp một vị trí phù hợp trong đội ngũ Ban huấn luyện.

Trước đó, tại vòng 2 giải VĐQG năm 2025, Bích Tuyền tái phát chấn thương nên không được đăng ký vào danh sách thi đấu của đội bóng cố đô Hoa Lư. Tay đập này xuất hiện trên sân với vai trò “săn sóc viên”. Dù không có VĐV ghi điểm chủ lực nhưng Ninh Bình vẫn có mặt trong trận chung kết, sau đó giành vị trí Á quân.

Bích Tuyền tiếp tục không thi đấu. Ảnh: Trung Kiên

Với việc Bích Tuyền không thi đấu ở mùa giải 2026, VĐV này cũng gần như chắc chắn không được triệu tập lên tuyển bóng chuyền Việt Nam trong năm nay. Trước đó, trong năm 2025, Bích Tuyền vắng mặt ở giải vô địch thế giới, sau đó không đồng hành cùng đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở SEA Games 33.

Ở giải đấu diễn ra trên đất Thái Lan, các cô gái Việt Nam tạo nên trận chung kết đầy cảm xúc, suýt đánh bại đội bóng Chùa vàng sau 5 set hấp dẫn, kịch tính.

Như vậy, trong trường hợp Bích Tuyền có mùa giải thứ 2 không xuất hiện trên sân, VĐV này để ngỏ khả năng giải nghệ. Một tay đập khác là Đặng Thị Hồng cũng đang bị LĐBC Việt Nam cấm thi đấu vô thời hạn tại các giải trong nước, gần như chắc chắn chuyển sang công tác huấn luyện.