Ở trận "lượt đi", Gunma Green Wings thua Denso với tỉ số 1-3. Trong trận tái đấu ngày 18/1, đội bóng áo xanh quyết tâm đòi nợ đối thủ.

Trong 2 set đầu, đội bóng của Thanh Thúy chơi rất cố gắng, nhưng vẫn phải chấp nhận thua 0-2. Ở set thứ 3, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Denso vẫn là đội giành chiến thắng, chung cuộc đánh bại Gunma Green Wings 3-0 (25/22, 25/23, 25/21).

Thanh Thúy chơi hay nhưng Gunma Green Wings vẫn thua.

Trận này Thanh Thúy vẫn là tay đập ghi điểm chủ lực, tuy nhiên chủ công Việt Nam không thể phát huy hết tài năng do Gunma Green Wings gặp vấn đề ở khâu chuyền 2.

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Gunma Green Wings ở giai đoạn lượt về giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Kết quả này khiến đội bóng của Thanh Thúy có nguy cơ bật khỏi top 5 trên BXH.