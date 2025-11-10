Highlights Carlos Alcaraz 2-0 De Minaur

Bước vào ATP Finals 2025 với khát khao lần đầu lên ngôi, Carlos Alcaraz thể hiện rõ quyết tâm trong trận ra quân gặp Alex De Minaur.

Tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng tạo lợi thế khi giành break ngay ở game mở màn, khiến đối thủ người Australia lúng túng trong việc triển khai thế trận.

Alcaraz ra quân thuận lợi tại ATP Finals 2025 - Ảnh: ATP

Tuy nhiên, khi đang nắm quyền kiểm soát, Alcaraz bất ngờ mắc lỗi kép và để De Minaur kéo set 1 vào loạt tie-break.

Ở thời điểm bản lề, bản lĩnh của tay vợt hạng 2 thế giới lên tiếng. Anh kiên cường cứu những điểm break quan trọng và kết thúc set đầu bằng chiến thắng kịch tính 7-5.

Sang set thứ hai, Alcaraz thi đấu như “lột xác”. Anh di chuyển linh hoạt, tấn công biến ảo và khiến De Minaur hoàn toàn bị cuốn vào guồng xoáy áp lực. Tay vợt người Tây Ban Nha giành liên tiếp ba break, khép lại trận đấu sau 1 giờ 28 phút với tỷ số 6-2.

Chiến thắng 2-0 giúp Alcaraz có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu danh giá dành cho tám tay vợt xuất sắc nhất mùa giải.