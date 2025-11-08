Ở vòng đấu trước, Thanh Thúy không được đăng ký thi đấu do căng cơ gót chân. Sự vắng mặt của chủ công người Việt Nam khiến Gunma Green Wings gặp rất nhiều khó khăn tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.

Vòng này, "4T" trở lại với Gunma Green Wings, tuy nhiên đội bóng của Thanh Thúy gặp phải đối thủ rất mạnh là Hisamitsu Springs.

Thanh Thúy trở lại sau chấn thương.

Thanh Thúy cùng các đồng đội chơi rất cố gắng, tạo ra thế trận bám đuổi tỉ số hấp dẫn. Đáng tiếc là ở những thời điểm quyết định, Gunma Green Wings không thể tận dụng cơ hội, chấp nhận bị dẫn trước 2 set (21/25, 23/25).

Ở set 3, Gunma Green Wings vùng lên mạnh mẽ, giành chiến thắng 25/17, nhưng lại để thua 19/25 ở set 4, chung cuộc thua 1-3.

Dù thua nhưng sự trở lại của Trần Thị Thanh Thúy giúp Gunma Green Wings cải thiện đáng kể sức mạnh hàng công. Trận này, tay đập sinh năm 1997 ghi 20 điểm. Cô cùng các đồng đội sẵn sàng cho trận tái đấu với Hisamitsu Springs vào lúc 12h05 ngày 9/11.