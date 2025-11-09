Highlights Learner Tien vs Cameron Norrie:

Bước vào chung kết Moselle Open, Learner Tien - tay vợt gốc Việt chỉ mới 19 tuổi - đối đầu với “lão tướng” người Anh Cameron Norrie, hạng 27 thế giới. Trước trận, Tien đã chắc suất góp mặt trong top 30 ATP - cột mốc lịch sử đầu tiên của anh.

Learner Tien với chức vô địch lịch sử - Ảnh: ATP

Kinh nghiệm của Norrie tưởng chừng sẽ là lợi thế, nhưng sức trẻ và sự lì lợm của Tien lại khiến trận đấu trở nên khó lường. Anh nhập cuộc mạnh mẽ, thắng 6-3 ở set đầu, rồi bị gỡ lại 3-6 trong set hai.

Mọi thứ được đẩy lên đỉnh điểm ở set quyết định - nơi Tien dẫn 3-0, rồi bất ngờ để Norrie gỡ 6-6, buộc hai bên bước vào loạt tie-break.

Tưởng chừng gục ngã khi bị dẫn 1-5, Tien bất ngờ “cháy” dữ dội, thắng liền 7 điểm để lật ngược 8-6 và giành chức vô địch ATP đầu tiên trong sự nghiệp.

Anh trở thành tay vợt Mỹ tuổi teen đầu tiên vô địch ATP kể từ Andy Roddick năm 2002 - và là người trẻ nhất đăng quang Moselle Open sau Novak Djokovic năm 2006.

Tien xúc động chia sẻ: “Tôi biết đây không phải điều hiển nhiên, nên chiến thắng này thật sự quý giá.”