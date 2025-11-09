Highlights Sabalenka 0-2 Rybakina:

Từng bị Sabalenka đánh bại tại Wuhan Open cách đây chưa đầy ba tuần, Elena Rybakina bước vào trận chung kết WTA Finals 2025 với khát khao phục hận mãnh liệt.

Tay vợt người Kazakhstan khởi đầu đầy tự tin, tận dụng sai lầm liên tiếp của Sabalenka ở game 6 để bẻ break và thắng nhanh set đầu 6-3.

Rybakina giành chức vô địch WTA Finals đầy ngoạn mục - Ảnh: WTA

Sang set hai, Sabalenka nỗ lực vùng lên nhưng Rybakina vẫn chứng tỏ bản lĩnh của một nhà vô địch. Dù bỏ lỡ 4 cơ hội bẻ game, cô vẫn giữ được sự tỉnh táo khi đối thủ phung phí hai set point ở game 10.

Loạt tie-break quyết định trở thành “thảm họa” với Sabalenka khi cô thua trắng 0-7, khép lại trận đấu chỉ sau 1 giờ 48 phút.

Nụ hôn ngọt ngào lên chiếc cúp bạc danh giá - Ảnh: WTA

Chiến thắng giúp Rybakina bỏ túi 5,2 triệu USD - mức thưởng kỷ lục cho nhà vô địch bất bại WTA Finals - đồng thời vươn lên hạng 5 thế giới, vị trí cao nhất trong sự nghiệp. Sabalenka dù thất bại vẫn kết thúc năm ở ngôi số 1.