Thua 1-3 ở trận "lượt đi", Gunma Green Wings quyết tâm đòi món nợ khi tái đấu Hisamitsu Springs tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản.

Đội bóng của Thanh Thúy có sự khởi đầu thận trọng, sau đó duy trì thế bám đuổi với đối thủ. Đáng tiếc là ở thời điểm cuối set 1, việc mắc một số lỗi ở bước 1 và hàng chắn khiến Gunma Green Wings thua 22/25.

Thanh Thúy và các đồng đội vượt lên dẫn 2-1.

Ở set 2, Thanh Thuý cùng các đồng đội tập trung hơn, tạo ra thế trận cân bằng với Hisamitsu Springs. Các cô gái Gunma Green Wings có màn thể hiện rất tốt, giành chiến thắng 25/23.

Thừa thắng xông lên, Gunma Green Wings tiếp tục thi đấu thăng hoa trong set đấu thứ 3, thắng 25/18.

Ở set thứ 4, Gunma Green Wings để thua 22/25 khi hàng công chơi kém hiệu quả. Bước vào set 5 quyết định, hai đội chơi giằng co hấp dẫn, và đội chiến thắng chung cuộc vẫn là Hisamitsu Springs (3-2) sau màn rượt đuổi nghẹt thở.

Trong trận này, dù Thanh Thúy thi đấu rất cố gắng nhưng cô không nhận được nhiều đường chuyền của các đồng đội.