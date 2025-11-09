Highlights Novak Djokovic 2-1 Lorenzo Musetti:

Bước vào chung kết Athens Open 2025 với phong độ cao, Novak Djokovic được đánh giá vượt trội so với Lorenzo Musetti, người đã phải tốn nhiều sức để vượt qua Sebastian Korda và Stan Wawrinka ở các vòng trước.

Khoảnh khắc Djokovic xé toang chiếc áo ăn mừng chức vô địch thứ 101 trong sự nghiệp - Ảnh: Roland Garros

Tuy nhiên, tay vợt người Ý nhập cuộc đầy tự tin và bất ngờ giành break sớm. Với khả năng giao bóng ổn định, Musetti khép lại set 1 với tỷ số 6-4, khiến Djokovic phải chịu áp lực lớn.

Sang set 2, Djokovic dần lấy lại nhịp thi đấu quen thuộc. Dù phải cứu một break quan trọng, anh vẫn tận dụng tốt sai lầm của đối thủ để thắng lại 6-3, cân bằng tỷ số 1-1.

Chiếc quả ngọt ngào của Nole - Ảnh: Roland Garros

Set quyết định diễn ra cực kỳ nghẹt thở khi hai tay vợt liên tục bẻ game của nhau. Musetti có cơ hội đưa trận đấu vào loạt tie-break, nhưng Djokovic thể hiện bản lĩnh thép đúng vào thời khắc quyết định, giành break ở game 11 trước khi thắng trắng game cầm giao, ấn định tỷ số 4-6, 6-3, 7-5.

Chiến thắng này mang về danh hiệu ATP thứ 101 trong sự nghiệp cho Djokovic, đồng thời giúp anh vượt qua Roger Federer về số cúp giành được trên mặt sân cứng.