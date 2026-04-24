bong chuyen cup hung vuong 1.jpg
Trận bán kết 2 nội dung nữ Cúp Hùng Vương 2026 là cuộc đọ sức giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
bong chuyen cup hung vuong 2.jpg
Ở lần chạm trán gần nhất tại giải VĐQG, Hóa chất Đức Giang Lào Cai đánh bại VTV Bình Điền Long An sau màn rượt đuổi tỉ số kéo dài 5 set. 
bong chuyen cup hung vuong 3.jpg
Tuy nhiên ở lần tái đấu này VTV Bình Điền Long An có sự phục vụ của tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy.
bong chuyen cup hung vuong 4.jpg
Set 1 diễn ra hấp dẫn, với chiến thắng 27/25 thuộc về đội bóng miền Tây.
bong chuyen cup hung vuong 12.jpg
Sự trở lại của Bích Thủy giúp Hóa chất Đức Giang Lào Cai chơi một trận đấu sòng phẳng.
bong chuyen cup hung vuong 5.jpg
Ở set thứ 2, Thanh Thúy tiếp tục được giao nhiệm vụ ghi điểm cho VTV Bình Điền Long An.
bong chuyen cup hung vuong 8.jpg
Tuy nhiên ở set đấu này, Hóa chất Đức Giang tổ chức chắn bóng rất tốt, qua đó giành chiến thắng 25/22, gỡ hòa 1-1.
bong chuyen cup hung vuong 7.jpg
HLV Ngọc Hoa có những điều chỉnh về nhân sự và lối chơi, nhưng VTV Bình Điền Long An vẫn thua 20/25 ở set 3.
bong chuyen cup hung vuong 10.jpg
Bích Thủy giúp Hóa chất Đức Giang tổ chức phòng ngự rất tốt.
bong chuyen cup hung vuong 9.jpg
Ngôi sao sáng nhất của Hóa chất Đức Giang Lào Cai là Lý Thị Luyến. Cô có một trận đấu cực hay giúp Hóa chất Đức Giang thắng chung cuộc 3-1, giành vé vào chung kết. Ở trận đấu này, Lý Thị Luyến ghi 13 điểm, trong đó có 8 điểm chắn bóng.
bong chuyen cup hung vuong 11.jpg
Vào chung kết, Hóa chất Đức Giang Lào cai gặp CLB Hà Nội Tasco Auto, lúc 21h ngày 25/4.

lich thi dau cup bong chuyen hung vuong.jpg