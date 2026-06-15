Vào lúc 3h ngày 18/6 tới đây, tuyển Anh do HLV Thomas Tuchel dẫn dắt bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026, bằng thuốc thử liều cao mang tên Croatia.

Trước trận đấu này, Harry Kane và đồng đội đã gặp phải những chuyện không hay lắm, trong đó có việc xe chở giày, trang thiết bị thi đấu của đội, đã bị kẻ gian cuỗm đi không ít trong lúc di chuyển địa điểm đóng quân.

HLV Thomas Tuchel chỉ nghĩ đến Vua áo đen điều khiển trận Anh vs Croatia thôi đã... ngán ngẩm. Ảnh: Sky Sports

Không chỉ vậy, đoàn quân của Thomas Tuchel còn gặp sự cố khác, đó là bếp trưởng của họ còn bị giữ lại ở nhà ga, không được lên tàu do máy do kim loại phát tín hiệu cảnh báo. Lý do được giải thích, ông mang theo bộ dao để tiện cho việc chăm lo các bữa ăn cho tuyển Anh.

Các vấn đề trên của Tam sư đã được giải quyết và tạm ổn thì HLV Thomas Tuchel không khỏi nhăn mặt khi biết người sẽ cầm cân nảy mực trận Anh vs Croatia là ‘vua thẻ’ người Pháp, Clement Turpin.

Thuyền trưởng Thomas Tuchel dĩ nhiên là không quên Vua áo đen này, người đã rút thẻ đỏ (2 thẻ vàng) truất quyền chỉ đạo của ông vào phút 86 trận tứ kết lượt về Cúp C1 năm 2023, Bayern Munich vs Man City.

Trong hiệp 1, ông Turpin rút ra đến 5 thẻ vàng và cả thẻ đỏ cho hậu vệ Upamecano của 'Hùm xám', nhưng sau đó quyết định được hủy bỏ vì Haaland đã việt vị.

Chung cuộc Bayern thua 1-4 Man City (0-3 ở lượt đi), HLV Thomas Tuchel khi ấy đã lên tiếng chỉ trích trọng tài người Pháp: “Có 2 thứ hôm nay không đạt yêu cầu: mặt sân thi đấu và trọng tài.

Tôi chấm ông ta 1/10 điểm, vì làm tệ khủng khiếp. Tôi không tin ở cấp độ này lại có trọng tài như vậy. Tất cả đều chống lại chúng tôi”.