Video bóng đá Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Bờ Biển Ngà: Amad Diallo (90')

Đội hình ra sân:

Ecuador: Hernán Galíndez (1), Joel Ordóñez (4), Willian Pacho (6), Piero Hincapié (3), Alan Minda (N. Angulo 56'), Alan Franco (J. Porozo 62'), Moisés Caicedo (23), Pedro Vite (15), Gonzalo Plata (19), Enner Valencia (K. Rodríguez 78'), John Yeboah (Á. Preciado 62')

Bờ Biển Ngà: Yahia Fofana (1), Guela Doué (17), Wilfried Singo (5), Emmanuel Agbadou (20), Ghislain Konan (3), Seko Fofana (I. Sangaré 77'), Franck Kessié (8), Yan Diomande (11), Bazoumana Toure (A. Diallo 56'), Nicolas Pepe (C. R. I. Oulai 77'), Elye Wahi (A. Bonny 56')