Trên sân nhà Old Trafford, MU gồng mình bám trụ trong hiệp 2 để giữ được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Newcastle, nhờ pha lập công tuyệt đẹp của Patrick Dorgu ở phút 24.

Sau giờ nghỉ giải lao, đội khách Newcastle tung ra đến 16 cú sút (chỉ có 3 trong số đó trúng đích) về phía cầu môn Senne Lammens, với MU kiểm soát bóng ở mức thấp nhất từ đầu mùa: 33,4%.

Amorim tin rằng, MU sẽ thắng nhiều trận đấu nếu chơi với tinh thần và sự gắn kết như cách họ chiến đấu để lấy 3 điểm trước Newcastle. Ảnh: Fabrizio Romano

Dành phần lớn thời gian trong hiệp 2 chỉ để phòng ngự, MU lần đầu tiên giữ sạch lưới sau 10 trận tại Ngoại hạng Anh, kể từ chiến thắng 2-0 trước Sunderland ngày 4/10.

Từng thắng cả Liverpool và Chelsea – đều với tỷ số 2-1, ở Ngoại hạng Anh năm nay, nhưng với Ruben Amorim, các các học trò của ông chiến đấu để giữ bằng được 3 điểm trước Newcastle, nó đáng giá và có thể tạo ra bước ngoặt cho MU.

“Tôi rất hài lòng về trận thắng hôm nay của MU, nhất là nếu mọi người xem hiệp 2. Chúng tôi đã xoay sở để phòng ngự với sơ đồ 6 hậu vệ và cùng nhau chịu đựng.

Nếu giữ vững tinh thần này, MU sẽ thắng nhiều trận đấu. Tôi nghĩ đó là điều cả đội cần cảm nhận, rằng đội khi chúng tôi có thể thắng mà không cần chơi quá xuất sắc. MU có thể thắng các trận đấu bằng tinh thần và sự đoàn kết”.

Với 3 điểm có được trước Newcastle, MU nhảy lên top 5 với 29 điểm – ngang Chelsea xếp trên nhưng đang chơi ít hơn 1 trận.