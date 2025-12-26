Semenyo có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng Anh vào đầu năm 2026. Chính vì thế, những ngày gần đây, liên tục xuất hiện những đồn đoán về tương lai chàng tiền đạo 25 tuổi này.

Giới truyền thông xứ sương mù tiết lộ, bản thân Semenyo muốn gia nhập Man City, dù nhận được nhiều sự quan tâm từ Chelsea, Manchester United, Liverpool và Tottenham.

Oscar Bobb (phải) gặp khó trong việc cạnh tranh vị trí - Ảnh: Independent

Lãnh đạo Man "xanh" và Bournemouth đang đàm phán trực tiếp về thương vụ trên, bởi mức phí giải phóng chỉ có hiệu lực trong 10 ngày đầu tháng 1/2026.

Tuy nhiên, trong trường hợp Pep Guardiola có được sự phục vụ của Semenyo, nhiều khả năng ông sẽ mất đi một trong những tài năng triển vọng nhất ở sân Etihad.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Oscar Bobb quyết tâm ra đi nếu Semenyo cập bến sân Etihad.

Romano khẳng định, Bobb đang "cân nhắc nghiêm túc" việc ra đi, bởi anh sẽ phải đối mặt sự cạnh tranh khốc liệt ở vị trí tiền đạo cánh nếu ngôi sao người Ghana đầu quân Man City.

Hiện Oscar Bobb đang xếp sau những cái tên như Savinho và Jeremy Doku trong thứ tự ưu tiên. Bernardo Silva, Phil Foden hay Rayan Cherki cũng có thể đảm nhiệm vị trí đó trong sơ đồ 4-3-3.

Oscar Bobb đã nhận được sự quan tâm từ một số CLB trong và ngoài nước Anh, đặc biệt là Borussia Dortmund và Crystal Palace.