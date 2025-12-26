MU trở lại tập luyện vào 25/12, sau kỳ nghỉ ngắn đón Giáng sinh, chuẩn bị cho trận đón tiếp Newcastle trên sân nhà, thuộc vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Amorim tuyên bố Kobbie Mainoo là tương lai của MU. Ảnh: MUFC

Đấu ‘Chích chòe, đội hình trong tay Ruben Amorim sứt mẻ nghiêm trọng khi vắng tới 7 trụ cột vì các lý do khác nhau, gồm đội trưởng Bruno Fernandes, Harry Maguire, De Ligt, Kobbie Mainoo - chấn thương, cùng bộ 3 về chơi cho các ĐTQG tại AFCON 2025 là Bryan Mbeumo, Amad Diallo, và Noussair Mazraoui.

Amorim chia sẻ khi được hỏi về kế hoạch chuyển nhượng tháng 1/2026 của MU: “Chúng tôi đang gặp khó khăn vào lúc này nhưng CLB có kế hoạch và chúng tôi bám sát kế hoạch đó.

Nếu MU có cơ hội chiêu mộ một cầu thủ mà chúng tôi cho rằng sẽ là tương lai của CLB thì chúng tôi sẽ làm. Vậy chúng ta hãy chờ xem”.

Thuyền trưởng người Bồ cũng thẳng thắn rằng, MU cần phải tiếp tục mua sắm để bổ sung lực lượng: “Chúng tôi đang thiếu người. Ngay cả khi có đầy đủ đội hình, MU vẫn thiếu các lựa chọn cho những tình huống bất ngờ”.

Amorim lên tiếng về tương lai Kobbie Mainoo ở MU, trong bối cảnh cầu thủ này muốn ra đi để có cơ hội ra sân nhiều hơn, do từ đầu mùa vẫn chưa được đá chính trận nào và mới chỉ có 212 phút thi đấu tại Premier League.

“Sẽ rất khó để ai rời MU, nếu chúng tôi không có người thay thế. Kobbie Mainoo sẽ là tương lai của CLB. Đó là cảm nhận của tôi. Cậu ấy chỉ cần chờ đợi cơ hội của mình. Trong bóng đá mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong 2 ngày”.

Việc MU có gia hạn hợp đồng với Casemiro và Harry Maguire hay không, tùy thuộc vào kết quả cuối mùa của đội. Ảnh: teamtalk

Khi được hỏi liệu MU có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Harry Maguire, Casemiro, những cầu thủ đều hết thỏa thuận vào cuối mùa, Amorim cho biết: “Hiện chưa có quyết định nào cả. MU còn rất nhiều việc phải làm.

Chúng tôi cần biết những gì xảy ra mùa tới, liệu MU có được chơi ở giải châu Âu hay không. Tôi rất hài lòng với Harry Maguire và Casemiro nhưng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Lúc này chúng tôi chưa tập trung vào điều đó mà nghĩ cho từng trận đấu tiếp theo. MU cần xem kết thúc mùa giải của mình thế nào, vị trí trên BXH ra sao, rồi sau đó mới tính tiếp”.

MU hiện đứng thứ 7 Ngoại hạng Anh với 26 điểm, kém vị trí top 4 Chelsea đang chiếm giữ là 3 điểm, sau 17 vòng đấu.