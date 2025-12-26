Theo Defensa, đúng là Real Madrid đã quan tâm muốn ký Haaland trong cả một thời gian dài, nhưng mọi chuyện ‘chấm dứt’ kể từ khi tiền đạo người Na Uy gia nhập Man City từ Dortmund.

Chủ tịch Real Madrid chê Haaland kém xa Mbappe, phải 'sống nhờ' đồng đội, không thể tự tạo ra cơ hội cho mình. Ảnh: Defensa

Ở chuyển nhượng hè 2024, Real Madrid đã có được Kylian Mbappe từ PSG theo dạng chuyển nhượng tự do và hiện đang chơi rất thăng hoa trong mùa thứ 2 ở Bernabeu.

Nguồn trên cho biết, chứng kiến Mbappe chơi bóng, nội bộ Real Madrid càng thấy Chủ tịch Florentino Perez đã đúng – kiên định chọn ngôi sao người Pháp, đánh giá Mbappe ở một đẳng cấp khác với Haaland.

Cụ thể, sếp bự Real Madrid nhìn nhận, Haaland phải ‘sống nhờ’ vào những đường chuyền của đồng đội để tỏa sáng, nhưng Mbappe thì khác, có thể tự tạo ra cơ hội ghi bàn cho mình.

“Chủ tịch Florentino Perez đánh giá Haaland là một trung phong xuất sắc, nhưng không phải là một ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Haaland dứt điểm giỏi, là một sát thủ trong vòng cấm, tuy nhiên, anh không có phẩm chất đặc biệt mà Mbappe sở hữu, đó là khả năng tự tạo ra cơ hội ghi bàn”.

Theo sếp bự Real Madrid, Mbappe ở đẳng cấp khác với Haaland. Ảnh: One Football

Có thông tin, gần đây một số trung gian liên hệ Real Madrid thăm dò mức quan tâm tới Haaland, người có hợp đồng dại hạn với Man City đến 2034 nhưng được cho vẫn bị cám dỗ viễn cảnh chơi trong màu áo trắng một ngày.

Và phản ứng của Real Madrid là: thờ ơ. Theo Defensa, gã khổng lồ La Liga không theo vung tiền kéo Haaland khỏi Man City, ngay cả khi kiếm khoản lớn trong trường hợp bán Vinicius.

Lý do, Chủ tịch Perez cho rằng, mức phí 250 triệu euro – điều khoản giải phóng hợp đồng, cho Haaland là quá cao, chưa kể Real Madrid đã có Mbappe siêu đẳng hơn.