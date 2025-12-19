Theo Verywellhealth, nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp. Trong số các loại thực phẩm có lợi, bưởi được xem là một lựa chọn đáng chú ý nhờ hàm lượng kali, chất xơ và các vitamin thiết yếu. Một số bằng chứng khoa học cho thấy việc ăn bưởi thường xuyên có thể giúp hạ huyết áp ở mức độ nhẹ, dù các chuyên gia nhấn mạnh rằng cần thêm nghiên cứu để đưa ra kết luận chắc chắn.

Bà Julia Zumpano, chuyên gia về tim mạch dự phòng người Mỹ, cho biết, chế độ ăn giàu kali có thể hỗ trợ cải thiện huyết áp. Theo khuyến nghị, mỗi người nên nạp trên 4.000mg kali mỗi ngày. Trong khi đó, một quả bưởi cung cấp khoảng 415mg kali.

Bạn có thể ăn bưởi thường xuyên nhưng tránh khi uống thuốc. Ảnh: Ban Mai

Kali giúp kiểm soát huyết áp bằng cách cân bằng và thúc đẩy quá trình đào thải natri ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, bưởi còn chứa chất xơ, có tác dụng hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cholesterol. Chất xơ liên kết với cholesterol trong đường ruột, tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, vitamin C và các chất chống oxy hóa trong bưởi hỗ trợ giảm viêm và tăng cường sức đề kháng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng cấp cao Yasi Ansari, không chỉ kali và chất xơ mà vitamin C và A trong bưởi cũng góp phần cải thiện chức năng của động mạch, qua đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Tuy vậy, việc xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của bưởi đối với huyết áp vẫn còn hạn chế. Các nghiên cứu hiện nay có quy mô nhỏ, số lượng người tham gia chưa nhiều và thời gian theo dõi tương đối ngắn. Vì thế, dù kết quả ban đầu cho thấy xu hướng tích cực, giới chuyên môn cho rằng chưa đủ cơ sở để khẳng định chắc chắn hiệu quả lâu dài của bưởi trong việc hạ huyết áp.

Một nghiên cứu kéo dài 6 tuần cho thấy những người duy trì ăn bưởi hằng ngày đã ghi nhận huyết áp giảm. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định rằng một lượng bưởi cụ thể sẽ luôn mang lại hiệu quả ổn định cho tất cả mọi người.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là bưởi có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của nhiều loại thuốc. Trong bưởi và nước ép bưởi có các hợp chất ức chế enzym chuyển hóa thuốc trong cơ thể. Điều này dễ khiến nồng độ thuốc trong máu tăng cao hơn bình thường, làm gia tăng nguy cơ tác dụng phụ và thậm chí gây ngộ độc thuốc.

Một số nhóm thuốc có thể xảy ra tương tác bất lợi với bưởi bao gồm thuốc ức chế miễn dịch, điều trị tâm thần, hạ cholesterol và điều trị huyết áp. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người đang dùng thuốc nên trao đổi với bác sĩ, dược sĩ trước khi bổ sung bưởi thường xuyên vào chế độ ăn.

Trong trường hợp không thích bưởi hoặc không muốn ăn bưởi mỗi ngày, vẫn có nhiều loại thực phẩm khác giàu kali có thể thay thế như chuối, kiwi, rau chân vịt...