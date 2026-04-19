HbA1c là chỉ số phản ánh mức đường huyết trung bình của cơ thể trong khoảng 3 tháng, được dùng để đánh giá hiệu quả kiểm soát đường huyết. Bác sĩ Tiêu Tiệp Kiện (Trung Quốc) cho biết, nhiều người khi phát hiện đường huyết cao thường chọn cách cắt giảm hoàn toàn tinh bột với suy nghĩ “kiêng là sẽ khỏi”. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc loại bỏ carbohydrate mà ở việc lựa chọn loại carb phù hợp và kết hợp với lối sống hợp lý.

Bác sĩ Tiêu dẫn lại trường hợp một người bệnh đã nhắn tin cho ông chia sẻ kết quả cải thiện sức khỏe. Trong vòng 4 tháng, chỉ số HbA1c của người này giảm từ 9,7% xuống còn 5,8% (mức trên 6,5% được xem là bệnh tiểu đường). Không chỉ vậy, cân nặng của người bệnh cũng giảm 10kg. Nếu trước đây ông không thể bế nổi một đứa trẻ nặng 18kg thì nay người này đã có thể bế trẻ nặng 31kg và đi lại bình thường.

Người có đường huyết cao không cần tránh ăn cơm tuyệt đối. Ảnh: Ban Mai

Theo bác sĩ Tiêu, kết quả này đến từ việc áp dụng ba nguyên tắc chính. Thứ nhất, loại bỏ hoàn toàn đường bổ sung và các thực phẩm siêu chế biến khỏi chế độ ăn hằng ngày. Thứ hai, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, trong đó vẫn duy trì cơm trắng và các nguồn carbohydrate tự nhiên như một dạng “nhiên liệu chất lượng” cho cơ thể. Thứ ba, duy trì vận động đều đặn, kết hợp giữa các bài tập aerobic và tập kháng lực; điều chỉnh lượng ăn theo mức độ vận động, ngày vận động nhiều thì ăn nhiều hơn, ngày ít vận động thì giảm lượng ăn.

Bác sĩ Tiêu nhấn mạnh đến nguyên tắc “chu kỳ carbohydrate” tức là điều chỉnh lượng tinh bột dựa trên hoạt động thể chất trong ngày. Khi tập luyện, đặc biệt là tập kháng lực, cơ bắp cần nhiều năng lượng hơn. Lúc này, lượng carbohydrate nạp vào sẽ nhanh chóng được chuyển hóa và đưa vào tế bào cơ, thay vì tồn tại trong máu, từ đó giúp ổn định đường huyết.

Khi khối lượng cơ tăng lên, khả năng sử dụng carbohydrate của cơ thể sẽ được cải thiện, đồng thời độ nhạy insulin cũng tăng đáng kể. Nhờ kiên trì thực hiện các nguyên tắc trên trong 4 tháng, người bệnh không chỉ giảm được 10kg cân nặng mà còn giảm 10cm vòng eo.

Trường hợp trên cho thấy, việc kiểm soát đường huyết và giảm cân không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn tinh bột mà cần cách tiếp cận đúng đắn, cân bằng giữa dinh dưỡng và vận động để đạt hiệu quả bền vững.