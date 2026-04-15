Các hợp chất như catechin trong trà có thể hỗ trợ tim mạch, cải thiện trao đổi chất, tăng cường chức năng não và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Trà xanh cũng có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ khả năng thúc đẩy nhẹ quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo, hiệu quả rõ rệt nhất khi kết hợp với chế độ ăn cân bằng và luyện tập đều đặn.

Hầu hết chuyên gia khuyến nghị mọi người nên uống khoảng 2-3 tách trà xanh mỗi ngày. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây tác dụng phụ do caffeine. Ngoài ra, uống trà xanh khi bụng đói có thể gây tăng axit hoặc khó chịu dạ dày ở một số người, vì vậy thường được khuyến nghị sử dụng sau bữa ăn.

Bên cạnh đó, theo Money Control, bác sĩ Rahul Sharma, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Delhi (Ấn Độ), cho biết, một số nhóm người nên cân nhắc hạn chế hoặc tránh sử dụng trà xanh.

Người nhạy cảm với caffeine

Dù chứa ít caffeine hơn cà phê, trà xanh vẫn có thể gây ảnh hưởng với những người nhạy cảm với chất kích thích. Các biểu hiện thường gặp bao gồm bồn chồn, lo âu, tim đập nhanh hoặc khó ngủ. Những người vốn đã bị mất ngủ hoặc căng thẳng thần kinh có thể thấy triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt nếu uống trà xanh với lượng lớn hoặc vào buổi tối.

Trà xanh nhiều tác dụng nhưng không phải ai cũng nên uống. Ảnh: Ban Mai

Người thiếu sắt

Tannin trong trà xanh có thể cản trở khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những người đang thiếu sắt hoặc có nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Thói quen uống trà xanh trong hoặc ngay sau bữa ăn có thể làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất quan trọng, lâu dài dẫn đến tình trạng thiếu sắt nếu không được kiểm soát.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng trà xanh. Caffeine trong trà có thể đi qua nhau thai và ảnh hưởng đến thai nhi nếu tiêu thụ với lượng lớn. Ngoài ra, việc hấp thụ quá nhiều caffeine trong thai kỳ có thể liên quan đến các nguy cơ như trẻ chào đời nhẹ cân hoặc rối loạn giấc ngủ ở trẻ sơ sinh.

Người có vấn đề tiêu hóa

Những người bị dư axit dạ dày có thể gặp khó chịu sau khi uống trà xanh, nhất là khi uống lúc đói. Tannin trong trà có thể kích thích sản xuất axit dạ dày, gây buồn nôn hoặc cảm giác khó chịu. Với những người bị trào ngược axit hoặc viêm dạ dày nhạy cảm với caffeine, triệu chứng có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi sử dụng trà xanh.

Người đang dùng một số loại thuốc

Trà xanh cũng có thể tương tác với một số loại thuốc, bao gồm thuốc loãng máu, thuốc kích thích và một số thuốc điều trị tim mạch. Những tương tác này có thể làm thay đổi hiệu quả của thuốc hoặc phản ứng của cơ thể. Vì vậy, những người đang dùng thuốc theo đơn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống trà xanh thường xuyên.