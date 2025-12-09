Đài RT ngày 9/12 đưa tin, Tổng thống Donald Trump mới đây đã úp mở về việc có thêm biện pháp thuế quan với Ấn Độ sau khi cáo buộc New Delhi bán phá giá gạo vào thị trường Mỹ.

"Tại sao Ấn Độ lại được phép bán phá giá gạo vào thị trường Mỹ? Họ không được phép bóp méo thị trường và phải trả thuế. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này bằng các biện pháp thuế quan trong vòng 2 phút", ông Trump phát biểu trong cuộc họp tại Nhà Trắng với nông dân Mỹ.

Theo dữ liệu của Liên đoàn Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ (IREF), nước này đã xuất khẩu 234.000 tấn gạo sang Mỹ trong năm tài chính 2024. Ở thời điểm hiện tại, Washington đã áp dụng mức thuế nhập khẩu 50% đối với Ấn Độ, bao gồm 25% là thuế đối ứng và phần còn lại là biện pháp trừng phạt vì New Delhi vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ từ Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cùng ngày, Tổng thống Trump đã công bố gói hỗ trợ 12 tỷ USD dành cho nông dân Mỹ, nhấn mạnh rằng số tiền này sẽ được trích từ nguồn thu thuế quan.

"Mỹ sẽ lấy một phần nhỏ trong số hàng trăm tỷ USD thu được từ thuế quan để hỗ trợ người nông dân. Gói hỗ trợ này sẽ mang lại sự đảm bảo cần thiết cho nông dân khi họ đưa nông sản vụ mùa năm nay ra thị trường, đồng thời chuẩn bị cho vụ mùa năm tới. Tôi kỳ vọng giá lương thực cho các gia đình Mỹ sẽ tiếp tục giảm", ông Trump cho hay.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins, chính phủ hiện có thể giải ngân ngay 11 tỷ USD và dự kiến sẽ chi trả một lần cho nông dân trồng các loại cây hàng hóa chủ lực. Bên cạnh đó, Nhà Trắng sẽ phân bổ thêm 1 tỷ USD cho nông dân trồng các loại cây đặc thù như rau, quả và các loại hạt.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump cũng triển khai gói hỗ trợ trị giá hơn 22 tỷ USD cho nông dân Mỹ vào năm 2019. Đây là thời điểm nông dân Mỹ gặp khó khăn vì cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và đại dịch Covid-19.