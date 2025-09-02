Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cơ bắp khỏe mạnh, hỗ trợ phục hồi sau tập luyện và thực hiện nhiều chức năng thiết yếu của cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là chất đa lượng cần thiết không kém carbohydrate và chất béo.

Vậy cơ thể thực sự cần bao nhiêu protein mỗi ngày? Theo chuyên gia Caroline Susie, phát ngôn viên của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ, lượng khuyến nghị cho người trưởng thành khỏe mạnh là 0,8g protein trên mỗi kg cân nặng. Đây là mức tối thiểu để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản và duy trì cơ bắp.

Tuy nhiên, nếu bạn tập luyện thường xuyên, đặc biệt là tập sức mạnh, con số này có thể tăng đến 1,8g/kg, tương đương 100g protein hoặc nhiều hơn mỗi ngày.

Thịt cung cấp một lượng protein tự nhiên. Ảnh minh họa: Ban Mai

“Tốt nhất nên phân bổ protein đều cho các bữa ăn trong ngày”, Tiến sĩ Collin Popp, chuyên gia dinh dưỡng và giảng viên Trường Y NYU Grossman, cho biết. Ông khuyến nghị mỗi bữa ăn nên hấp thụ từ 20-40g protein.

Protein có trong nhiều thực phẩm nguồn gốc động vật và thực vật. Theo Cleveland Clinic, protein từ động vật là protein hoàn chỉnh, chứa đủ các loại axit amin thiết yếu giúp xây dựng cơ bắp. Tuy nhiên, không phải loại thịt nào cũng giống nhau về hàm lượng protein và chất béo.

Dưới đây là 4 loại thịt được chuyên gia khuyên dùng để giúp bạn đạt mục tiêu protein hằng ngày: