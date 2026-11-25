Người có uy tín ở An Giang đang góp sức gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer, giáo dục thế hệ trẻ và gắn kết cộng đồng từ những việc làm thiết thực.

Chính sách tiếp sức cho người truyền dạy chữ Khmer

Mỗi dịp hè, nhiều ngôi chùa Nam tông Khmer ở An Giang lại mở lớp dạy chữ cho trẻ em trong phum sóc. Những lớp học chủ yếu do các vị sư và Achar (Người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer) trực tiếp giảng dạy, góp phần giúp thế hệ trẻ biết đọc, viết tiếng mẹ đẻ và hiểu hơn về văn hóa dân tộc.

Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết hằng năm, hầu hết các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh đều tổ chức lớp dạy chữ Khmer. Người trực tiếp giảng dạy là những vị sư và Achar thông thạo tiếng Khmer, có kiến thức về văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào.

Dạy viết tiếng Khmer tại các chùa ở An Giang. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh dạy đọc, viết tiếng Khmer, các vị sư còn lồng ghép giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giới thiệu phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đặc biệt là các vị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào chấp hành quy định pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh An Giang tiếp tục áp dụng chế độ hỗ trợ người trực tiếp giảng dạy chữ Khmer với mức 30.000 đồng/tiết, tối đa 24 tiết/tuần và không quá 10 tuần/năm.

Trước đó, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết mới quy định chính sách hỗ trợ người dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số tại các cơ sở tôn giáo và những điểm dạy tiếng nói, chữ viết do cộng đồng tổ chức trên địa bàn tỉnh. Chính sách góp phần khuyến khích những người am hiểu ngôn ngữ, văn hóa tham gia truyền dạy, tạo điều kiện duy trì các lớp học trong cộng đồng.

Tại ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình, chùa Đồng Tranh là một trong những địa chỉ duy trì hoạt động dạy chữ Khmer, truyền dạy nghệ thuật truyền thống cho trẻ em trong phum sóc.

Hơn 13 năm bền bỉ truyền chữ, giữ nghề từ mái chùa

Chùa Đồng Tranh không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Khmer mà còn là không gian văn hóa của phum sóc, nơi các thế hệ gặp gỡ, gìn giữ và trao truyền những giá trị truyền thống.

Đại đức Danh Dung, trụ trì chùa Đồng Tranh dành nhiều tâm huyết cho việc bảo tồn văn hóa. Mỗi dịp hè, chùa lại chuẩn bị bàn ghế, vận động mạnh thường quân hỗ trợ tập viết để đón trẻ em đến học chữ Khmer miễn phí.

Thầy Danh Sại, người có hơn 13 năm cùng Đại đức Danh Dung tham gia truyền dạy chữ Khmer, cho biết việc học không chỉ giúp các em biết đọc, biết viết tiếng mẹ đẻ mà còn gắn với giáo dục nhân cách, đạo lý và giúp các em hiểu thêm về cội nguồn dân tộc.

Theo thầy Danh Sại, mỗi đứa trẻ Khmer đến chùa tập đọc, tập viết chữ của dân tộc mình cũng là một lần các em tìm về với nguồn cội.

Lớp hạc ngũ âm tại chùa Đồng Tranh. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh lớp học chữ, chùa Đồng Tranh còn tổ chức các lớp nghệ thuật truyền thống miễn phí. Trẻ em được học múa Khmer, làm quen với nhạc ngũ âm dưới sự hướng dẫn của những người am hiểu nghệ thuật dân tộc. Qua từng điệu múa, nhịp trống và âm thanh nhạc cụ, những giá trị văn hóa tiếp tục được trao truyền bằng hoạt động thực hành.

Theo ông Danh Cho, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Bình, trên nền tảng các hoạt động văn hóa mà chùa Đồng Tranh duy trì, địa phương đã sử dụng nguồn vốn từ Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa.

Uy tín được tạo dựng từ những việc làm cụ thể

Là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang, đồng thời có trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tôn giáo học, Đại đức Danh Dung cho rằng muốn tuyên truyền, vận động đồng bào hiệu quả thì trước hết phải tạo được niềm tin, uy tín không đến từ lời nói mà được tạo dựng bằng hành động và sự gắn bó lâu dài với cộng đồng.

Niềm tin ấy không chỉ đến từ lời vận động mà phải được chứng minh bằng những việc làm cụ thể, sự gần gũi với người dân và tinh thần không ngừng học hỏi. Theo Đại đức, trình độ học vấn cũng là nền tảng giúp Người có uy tín mở rộng hiểu biết, tiếp cận những vấn đề mới và lựa chọn cách vận động cộng đồng phù hợp.

Từ việc duy trì lớp học chữ, truyền dạy nghệ thuật truyền thống đến các hoạt động chăm lo đời sống người dân, Đại đức Danh Dung quan niệm phụng sự đạo pháp phải gắn với phụng sự dân tộc. Những hoạt động tại chùa vì thế không chỉ hướng đến đời sống tâm linh mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức cộng đồng, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật.

Đại đức Danh Dung dạy cho các em nhỏ Khmer. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh dạy chữ, truyền dạy nghệ thuật truyền thống, Đại đức Danh Dung còn vận động nguồn lực trùng tu, tôn tạo chùa với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, tạo điều kiện để nơi đây tiếp tục là không gian sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào Khmer.

Đại đức quan niệm, phụng sự đạo pháp phải gắn với phụng sự dân tộc. Vì vậy, những hoạt động tại chùa không chỉ hướng đến đời sống tâm linh mà còn gắn với nhu cầu thiết thực của người dân, từ gìn giữ tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật truyền thống đến hỗ trợ người nghèo, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Phương Linh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, đánh giá Đại đức Danh Dung đã chọn cách đồng hành trực tiếp với cộng đồng, không chỉ tuyên truyền bằng lời mà dùng chính những việc làm của mình để tạo niềm tin.

Theo bà Linh, gìn giữ bản sắc văn hóa không phải chỉ lưu giữ những giá trị của quá khứ mà cần đưa văn hóa vào đời sống hiện tại, tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp nhận, thực hành và tự hào về nguồn cội.

Cùng với sự tận tâm của các vị sư, Người có uy tín và sự chung tay của cộng đồng, các chính sách hỗ trợ của tỉnh An Giang đang tạo thêm điều kiện để hoạt động truyền dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số được duy trì tại các cơ sở tôn giáo và điểm học cộng đồng.

Từ những việc làm bền bỉ tại mái chùa đến sự đồng hành của chính quyền, việc bảo tồn văn hóa Khmer không chỉ dừng lại ở lưu giữ những giá trị truyền thống mà còn gắn với giáo dục, nâng cao nhận thức và xây dựng đời sống cộng đồng, để những giá trị ấy tiếp tục được phát huy qua các thế hệ.