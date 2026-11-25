Từ tình yêu văn hóa truyền thống, một gia đình ở tỉnh Vĩnh Long đã mở lớp truyền dạy múa Chằn, múa Khỉ, múa Sa Dăm cho khoảng 600 thanh thiếu niên Khmer, góp phần gìn giữ nghệ thuật dân gian của dân tộc.

Đưa điệu múa Chằn trở lại phum, sóc

Những năm gần đây, tại các tỉnh miền Tây nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng, múa Chằn đang dần trở lại, nhất là tại các chùa và phum, sóc có đông đồng bào Khmer sinh sống. Với đồng bào Khmer, múa Chằn còn gắn với quan niệm xua đuổi điều xấu, cầu mong bình an, may mắn cho cộng đồng.

Điệu múa này thường xuất hiện trong các dịp lễ lớn như: Chôl Chnăm Thmây, Sene Dolta, Oóc Om Bok, lễ dâng y Kathina và những sinh hoạt văn hóa tại các ngôi chùa Khmer.

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai một cách bài bản công tác truyền dạy và bồi dưỡng văn hóa phi vật thể. Toàn tỉnh đã tổ chức 55 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tập trung vào các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng của đồng bào Khmer.

Ông Kim Bành dạy các điệu múa truyền thống dân tộc Khmer tại nhà. Ảnh: Hà Nguyễn

Các làn điệu Chầm Riêng Cha Pây, điệu múa Rô băm, múa dân gian Khmer, hát dân ca, nhạc ngũ âm, cùng những kỹ thuật thủ công như đan đát tre nứa, dệt chiếu, làm mão, mặt nạ… đều được truyền dạy một cách hệ thống, bài bản và có chiều sâu.

Hiện nay, các lớp truyền dạy này không mang tính hình thức mà được tổ chức gắn chặt với cộng đồng. Nghệ nhân truyền nghề ngay tại chùa, tại phum, sóc; người học là thanh thiếu niên Khmer, những chủ thể kế tục văn hóa.

Lớp dạy các điệu múa Chằn, múa Khỉ, múa Sa Dăm của ông Kim Bành (SN 1964, ấp Leng, xã Tập Sơn) là một ví dụ. Ông Kim Bành sinh ra trong gia đình có truyền thống múa Chằn, tạc mặt nạ.

Những năm còn nhỏ, ông đã theo cha, mẹ đi múa Chằn mỗi khi có lễ hội. Từ năm 17 tuổi, ông đã có thể tham gia múa Chằn, múa Khỉ cùng cha mẹ. Lớn lên, ông tiếp tục tìm tòi để có thêm hiểu biết về các điệu múa trong văn hóa của dân tộc mình.

Ông Kim Bành theo đuổi các điệu múa truyền thống của dân tộc mình từ ngày còn nhỏ. Ảnh: Hà Nguyễn

Năm 2005, với mong muốn bảo tồn, phát huy các điệu múa Chằn, múa Khỉ, múa Sa Dăm…, ông Kim Bành mở lớp dạy cho thanh thiếu niên trong địa phương. Tính đến nay, ông có khoảng 600 học viên theo học.

Ngoài ra, ông còn vận động các thiếu nữ trong dòng họ thành lập đội múa Sa Dăm nữ. Đội múa này đã tham gia biểu diễn giao lưu văn hóa ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh.

Bốn đời gìn giữ điệu múa Khmer

Ông Kim Bành cho biết: “Tính đến nay, gia đình tôi có đến 4 đời gìn giữ các điệu múa Chằn, múa Khỉ, múa Sa Dăm của người Khmer. Hiện, các cháu nội của tôi cũng thành thạo, có thể cùng tôi tham gia biểu diễn các điệu múa này.

Mỗi ngày, tôi vẫn dạy các cháu múa Chằn, múa Khỉ tại nhà. Mong muốn lớn nhất của tôi là bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của người xưa để lại.

Việc mở được nhiều lớp dạy múa Chằn, múa Khỉ và tập hợp được nhiều thanh thiếu niên Khmer tham gia vào đội múa cũng giúp các cháu có những sinh hoạt văn hóa lành mạnh và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Trong quá trình truyền dạy, tôi và các thành viên trong gia đình cũng tranh thủ nhắc nhở, giải thích cho các cháu về những quy định pháp luật, tác hại của ma túy, cờ bạc, trộm cắp và các hành vi vi phạm pháp luật.

Chúng tôi cũng vận động các cháu chăm chỉ học tập, không tụ tập vào những việc không lành mạnh, biết bảo vệ bản thân và sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.

Tôi nghĩ rằng dạy các cháu biết múa những điệu múa truyền thống vừa giữ gìn văn hóa vừa giúp các cháu hiểu biết pháp luật, tránh xa tệ nạn cũng là cách góp phần xây dựng thế hệ trẻ Khmer sống tốt, có ích cho xã hội”.

Hiện nay, các lớp dạy múa của ông Kim Bành đều có đông đảo thanh thiếu niên tham gia. Ảnh: Hà Nguyễn

Theo ông Kim Bành, thời gian qua, ông và các học viên tại các lớp dạy múa Chằn của mình được chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện. Trước đó, ông được địa phương hỗ trợ tham gia lớp học, tìm hiểu về nghệ thuật múa Chằn, văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer.

Mới đây, chính quyền xã cũng thu thập thông tin, tìm cách hỗ trợ ông một số hiện vật phục vụ việc giảng dạy múa Chằn, múa Khỉ như trống Chhay-dăm, trang phục…

Ông cho biết, các lớp học là một trong những cách gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc Khmer. Ảnh: Hà Nguyễn

Xác nhận thông tin trên, ông Nguyễn Thanh Điền, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tập Sơn, cho biết: “Vừa qua, ông Kim Bành được chính quyền xã lập kế hoạch hỗ trợ thành lập câu lạc bộ múa Chằn với mục đích bảo tồn di sản và bản sắc dân tộc tại địa phương, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Tại địa bàn xã Tập Sơn hiện có 4 câu lạc bộ dạy, bảo tồn múa Chằn, múa Khỉ. Việc thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ nghệ thuật nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, nghệ thuật dân gian.

Vừa qua, xã cũng tổ chức dạy học bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn xã trong dịp hè năm học 2025-2026. Trong thời gian này, xã đã mở được 50 lớp, với 49 người giảng dạy và 1.117 học viên.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện tổ chức các lớp dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer hằng năm tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

Địa phương cũng sẽ có chính sách hỗ trợ kinh phí phù hợp cho công tác tổ chức lớp học và giáo viên tham gia giảng dạy, bảo đảm cung cấp đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, vở bài tập và đồ dùng, thiết bị phục vụ dạy học tiếng Khmer”.

Ngoài bảo tồn di sản và bản sắc dân tộc, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số cũng được chính quyền xã Tập Sơn quan tâm triển khai. Trong năm 2026, Công an xã Tập Sơn phối hợp Ban Quản trị chùa Hàn Sơn tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh tham gia khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè.

Bên cạnh đó, lực lượng công an địa phương còn phối hợp với các cơ sở tôn giáo, phát huy vai trò của sư sãi, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.