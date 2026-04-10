Chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Trong đó, trái cây và rau củ tươi được xem là những thành phần không thể thiếu, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch một cách hiệu quả.

Bác sĩ Kin Yuen (Trung tâm y khoa Đại học California, San Francisco), người từng tham gia nghiên cứu về rối loạn nhịp tim, cho biết bơ là một lựa chọn đáng chú ý. Ăn nhiều bơ có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạch vành và bệnh tim mạch thấp hơn ở cả nam và nữ. Đây là cơ sở khoa học quan trọng cho thấy việc bổ sung bơ vào khẩu phần ăn có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tim mạch.

Bơ chứa nhiều dưỡng chất tốt ngăn ngừa các bệnh mạn tính. Ảnh: Ban Mai

Một quả bơ cỡ trung bình chứa khoảng 13,5g chất xơ. Hàm lượng chất xơ dồi dào tăng cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát khẩu phần và hạn chế tình trạng ăn quá mức.

Không chỉ vậy, bơ còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E và C, có tác dụng chống lại tình trạng viêm và stress oxy hóa trong cơ thể. Đây là những yếu tố liên quan đến sự phát triển của nhiều bệnh mạn tính, trong đó có bệnh tim mạch.

Một lợi ích quan trọng khác của bơ là khả năng cải thiện hồ sơ lipid máu. Các chất béo trong bơ có thể thay thế các dạng cholesterol có hại, giúp giảm triglycerid và cholesterol LDL - thường được gọi là “cholesterol xấu”. Nhờ đó, tuần hoàn máu được cải thiện, góp phần bảo vệ hệ tim mạch.

Ngoài ra, bơ còn cung cấp kali và magiê, hai khoáng chất thiết yếu duy trì hoạt động bình thường của tim và các nhóm cơ trong cơ thể.

Bên cạnh bơ, một số nhóm thực phẩm khác cũng được đánh giá cao trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và việc sử dụng thuốc của từng người. Đáng lưu ý, một số loại thực phẩm như bưởi có thể tương tác với thuốc, bạn cần được cân nhắc khi sử dụng.

Nhóm trái cây họ cam quýt, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, có thể tăng cường hấp thu sắt từ thực phẩm. Việc thiếu sắt, chẳng hạn trong trường hợp thiếu máu, có thể khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để bù đắp, từ đó làm tăng gánh nặng cho tim.

Các loại hạt như quinoa và hạt chia giảm viêm, hạn chế tích tụ mỡ trong cơ thể và cải thiện độ nhạy insulin - yếu tố quan trọng trong phòng ngừa bệnh tim mạch.

Ngoài ra, cacao chất lượng cao cũng có thể mang lại lợi ích. Các flavonoid trong cacao cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Không chỉ tốt cho tim, bơ còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Các chất chống oxy hóa trong loại quả này có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào, có tiềm năng hỗ trợ phòng chống ung thư. Bơ cũng được ghi nhận có tác động tích cực đến não bộ. Việc tiêu thụ bơ có liên quan đến cải thiện chức năng nhận thức ở người lớn tuổi.