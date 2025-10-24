Là một bà nội trợ, thi thoảng tôi thấy trên mạng có những thông tin ngắn về thịt bò nấu sai có thể rước bệnh. Vậy, thịt bò đại kỵ với những thực phẩm nào và tại sao cần tránh kết hợp để đảm bảo sức khỏe gia đình? (Đỗ Ngọc Nhi - Vũng Tàu, TPHCM).

Bác sĩ Lê Ngô Minh Như - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Thịt bò là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, đặc biệt là sắt và vitamin B12, hỗ trợ tạo máu, thúc đẩy chuyển hóa chuỗi axit amin và tăng cường cơ bắp. Tuy nhiên, để tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng của thịt bò, cần tránh kết hợp với một số thực phẩm sau:

1. Mật ong

Mật ong chứa nhiều đường, khi kết hợp với thịt bò dễ gây khó tiêu, đầy hơi, táo bón và rối loạn tiêu hóa. Sự tương tác giữa các thành phần trong mật ong và protein trong thịt bò có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, gây khó chịu. Vì vậy, nên tránh dùng mật ong khi chế biến hoặc ăn kèm thịt bò.

Các món ăn có thịt bò được nhiều người yêu thích. Ảnh: P.Thúy.

2. Lươn

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn thịt bò cùng lươn có thể gây đầy bụng, khó tiêu và cản trở hấp thu dinh dưỡng. Đặc biệt, việc kết hợp hai thực phẩm này trong thời gian dài có nguy cơ gây nhiễm độc cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt ở trẻ em. Do đó, cần hạn chế sử dụng lươn và thịt bò trong cùng một bữa ăn.

3. Nước trà

Nước trà chứa acid tannic, khi kết hợp với protein trong thịt bò, có thể gây viêm mạch ruột và tích tụ chất độc ở nhu động ruột, dẫn đến táo bón. Ngoài ra, trà còn làm giảm khả năng hấp thu chất béo từ thịt bò. Để tránh ảnh hưởng, nên uống trà ít nhất 2 giờ sau khi ăn thịt bò.

Lưu ý khi sử dụng thịt bò

Ngoài việc tránh kết hợp với các thực phẩm trên, thịt bò cũng không tốt cho một số nhóm người. Những người mắc bệnh da liễu, tiêu hóa, cơ xương khớp, huyết áp, tim mạch, tiểu đường, sỏi thận hoặc sau phẫu thuật nên hạn chế ăn thịt bò.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 500g thịt đỏ đã nấu chín mỗi tuần, tùy theo chế độ ăn của mỗi người. Thịt bò cần được nấu chín kỹ để phòng tránh nhiễm sán và ký sinh trùng. Nếu bạn có vấn đề sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để sử dụng thịt bò hiệu quả và an toàn.

Khi chế biến thịt bò, nên chọn các nguyên liệu tương thích như rau xanh (cải xanh, bắp cải), khoai tây, hoặc gia vị như tỏi, gừng để tăng hương vị và hỗ trợ tiêu hóa.

Khi mua, nên chọn thịt bò tươi, màu sắc đỏ tươi, không sẫm màu. Bề mặt thịt mịn, không nhớt, không có mùi ôi hoặc hắc. Thịt tươi thường có mùi đặc trưng nhẹ của bò. Tránh mua thịt để ngoài trời quá lâu, đặc biệt trong thời tiết nóng vì dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Thịt mua xong cần được bảo quản lạnh ở nhiệt độ 0-5 độ C.

Tùy vào món ăn, chọn phần thịt phù hợp: thăn lưng, bắp bò cho món xào; sườn, thịt vai cho món hầm; thịt ba chỉ, nạc vai cho món nướng. Nếu mua thịt bò nhập khẩu, kiểm tra kỹ hạn sử dụng và điều kiện bảo quản (đặc biệt với thịt đông lạnh).