Khoai lang từ lâu được xem là thực phẩm lành mạnh, thường được nhiều người dùng thay thế tinh bột trong bữa ăn để kiểm soát cân nặng và đường huyết. Tuy nhiên, theo bác sĩ gia đình Trần Hân Mị, nếu chế biến không đúng cách, khoai lang có thể khiến đường huyết tăng mạnh.

Bác sĩ Trần chia sẻ trên trang cá nhân về một bệnh nhân có đường huyết cao được khuyên thay các loại tinh bột tinh chế bằng thực phẩm ít qua chế biến. Người này sau đó duy trì thói quen mỗi sáng ăn một củ khoai lang nướng vì cho rằng đây là lựa chọn tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, sau một thời gian, kết quả tái khám cho thấy đường huyết của bệnh nhân vẫn ở mức cao.

Khoai lang là thực phẩm có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng cần chế biến đúng cách. Ảnh: Ban Mai

Theo bác sĩ Trần, nguyên nhân nằm ở cách chế biến. Dù khoai lang được xếp vào nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp nhưng phương pháp nấu có thể làm thay đổi đáng kể chỉ số này. Khoai lang được luộc khoảng 30 phút, GI ở mức 46 nhưng khi nướng trong 45 phút, GI có thể tăng lên tới 94, tức tăng hơn gấp đôi.

Khi đó, khoai lang nướng có thể có GI cao hơn cả nước ngọt, đường trắng hoặc chocolate sữa. Nhiều người nghĩ mình đang ăn uống rất lành mạnh nhưng thực tế lại vô tình tạo ra “quả bom đường huyết”.

Theo phân tích của bác sĩ Trần, trong các phương pháp chế biến khoai lang, luộc là cách cho GI thấp nhất. Sau đó lần lượt là hấp, chế biến bằng lò vi sóng, chiên dầu còn nướng bằng lò hoặc than là những cách làm GI tăng mạnh nhất.

Để kiểm soát đường huyết tốt hơn, bác sĩ Trần đưa ra một số cách ăn khoai lang phù hợp.

Đầu tiên là ưu tiên luộc thay vì nướng. Thứ hai là ăn cả vỏ vì vỏ khoai lang chứa chất xơ và polyphenol, có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu tinh bột, từ đó giảm chỉ số GI.

Một cách khác là nấu chín rồi để lạnh qua đêm trước khi ăn. Khi được làm lạnh, cấu trúc tinh bột trong khoai sẽ thay đổi, hình thành tinh bột kháng - loại tinh bột khó tiêu hóa hơn và giảm phản ứng đường huyết sau ăn.

Bác sĩ Trần dẫn một nghiên cứu trên 30 phụ nữ có đường huyết lúc đói cao. Kết quả cho thấy, khi ăn cùng một lượng khoai, loại được làm lạnh trong 5 ngày chứa tinh bột kháng cao gấp 2,4 lần so với khoai nóng. Sau ăn 30 phút, mức đường huyết giảm 9,2% đồng thời lượng insulin mà tuyến tụy cần tiết ra cũng giảm hơn 20%.

Ngoài ra, bác sĩ cho biết thêm giấm vào bữa ăn cũng giúp giảm phản ứng đường huyết sau ăn từ 20-30% nhờ làm chậm tốc độ làm rỗng dạ dày. Với khoai lang để lạnh, bạn có thể cắt lát rồi thêm một ít giấm balsamic hoặc trộn cùng sốt kiểu Nhật để tăng hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc kết hợp khoai lang với nguồn protein chất lượng cao và chất béo tốt như trứng, các loại hạt, bơ, dầu ô liu hoặc ức gà cũng góp phần giảm GI của toàn bộ bữa ăn.

Sau khi thay đổi cách ăn theo hướng dẫn, bệnh nhân nói trên tái khám sau 3 tháng và chỉ số đường huyết đã trở lại ổn định.