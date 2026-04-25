Bác sĩ Lưu Bác Nhân (chuyên khoa dinh dưỡng - y học chức năng) cảnh báo, ngay cả những người kiểm soát đường huyết tốt vẫn có thể gặp rủi ro nếu ăn khoai lang không hợp lý.

Theo China Times, vị bác sĩ người Trung Quốc chia sẻ trường hợp một bệnh nhân có chỉ số HbA1c ổn định khoảng 6,2% - mức được xem là kiểm soát tốt. Để theo dõi sát hơn, người này sử dụng thiết bị đo đường huyết liên tục. Tuy nhiên, sau một bữa trưa bà ăn khoai lang, kết quả ghi nhận đường huyết tăng vọt lên trên 200 mg/dL, trong khi mức đường huyết 2 giờ sau ăn nên dưới 140 mg/dL. Sự thay đổi đột ngột này khiến bệnh nhân bất ngờ và lo lắng.

Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng cũng chứa lượng lớn tinh bột, không nên ăn quá nhiều. Ảnh: Ban Mai

Theo bác sĩ Lưu, khoai lang giàu chất xơ, vitamin A và kali nhưng về bản chất vẫn là thực phẩm chứa tinh bột. Vì vậy, mức độ làm tăng đường huyết sẽ phụ thuộc vào cách chế biến và lượng tiêu thụ. Đáng chú ý, phương pháp nấu khoai có thể làm thay đổi đáng kể phản ứng đường huyết của cơ thể.

Trong đó, khoai lang nướng có vị ngọt và hấp dẫn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ cao. Quá trình nướng ở nhiệt độ cao khiến tinh bột bị hồ hóa, một phần chuyển thành đường maltose. Nướng khoai càng lâu, chỉ số đường huyết càng tăng, dễ khiến đường huyết của bạn tăng nhanh sau khi ăn.

Ngược lại, khoai lang hấp hoặc luộc là lựa chọn an toàn hơn. Do được chế biến ở nhiệt độ thấp hơn và giữ nhiều nước, cấu trúc tinh bột ít bị biến đổi, từ đó tác động đến đường huyết nhẹ hơn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Lưu, cách tốt nhất là sử dụng khoai lang đã được làm lạnh. Sau khi nấu chín và để nguội trong tủ lạnh, khoai lang sẽ hình thành “tinh bột kháng” - loại tinh bột khó hấp thu ở ruột non, giúp phản ứng đường huyết ổn định hơn, đồng thời có lợi cho hệ vi sinh đường ruột.

Ngoài cách chế biến, khẩu phần ăn cũng đóng vai trò quan trọng. Bác sĩ khuyến nghị khi ăn khoai lang, nên kiểm soát ở mức khoảng 100-110g, tương đương nửa nắm tay. Đồng thời, mọi người cần xem khoai lang như nguồn tinh bột chính trong bữa ăn. Điều này đồng nghĩa với việc nếu đã ăn khoai lang thì nên giảm hoặc bỏ các thực phẩm tinh bột khác như cơm, mì.

Để hạn chế tốc độ tăng đường huyết, bạn nên kết hợp khoai lang với các thực phẩm giàu protein như trứng, thịt gà, sườn, cùng với chất béo lành mạnh như dầu ô liu hoặc quả bơ. Sự kết hợp này làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột, từ đó kéo dài thời gian hấp thu đường vào máu.

Bên cạnh đó, mọi người có thể bổ sung khoai lang cắt nhỏ vào salad nhằm tận dụng lượng chất xơ làm chậm hấp thu đường. Một cách khác là cho khoai lang vào nấu cùng cơm, vừa tăng hương vị vừa giảm lượng gạo trắng tiêu thụ.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Lưu nhấn mạnh rằng, dù là thực phẩm lành mạnh, khoai lang vẫn cần được sử dụng đúng cách để tránh gây biến động đường huyết, đặc biệt ở những người đang theo dõi hoặc kiểm soát chỉ số này.