Ngồi quá lâu

Theo Eating Well, ngồi liên tục trong nhiều giờ là một trong những thói quen phổ biến nhưng không tốt cho tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy việc ngồi lâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ngay cả ở những người duy trì tập luyện thường xuyên.

Bác sĩ tim mạch Jayne Morgan (Mỹ) giải thích thói quen trên có liên quan đến tình trạng tăng đường huyết, giảm độ nhạy insulin, giảm tiêu hao năng lượng, tăng cân và gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Bà khuyến nghị mọi người nên đứng dậy và đi bộ từ 2 đến 5 phút mỗi giờ để giảm bớt những tác động này.

Thói quen ăn đồ ngọt vào buổi chiều không có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Ăn đồ ngọt để chống mệt mỏi

Cơn uể oải vào đầu giờ chiều khiến nhiều người tìm đến bánh ngọt hoặc đồ uống có đường để lấy lại năng lượng. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn có lợi cho sức khỏe.

Theo bác sĩ Morgan, việc thường xuyên ăn đồ ngọt khi mệt mỏi có thể gây tăng đường huyết đột ngột, góp phần dẫn đến kháng insulin, tích tụ mỡ nội tạng và gia tăng tình trạng viêm - những yếu tố liên quan đến bệnh tim mạch.

Mặc dù các thực phẩm nhiều đường có thể giúp bạn tỉnh táo trong thời gian ngắn, đường huyết sau đó thường giảm nhanh, khiến cơ thể tiếp tục mệt mỏi. Về lâu dài, những đợt tăng đường huyết lặp đi lặp lại có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và hội chứng chuyển hóa.

Tiêu thụ quá nhiều caffeine

Cà phê có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh nhưng hấp thụ quá nhiều caffeine (chất có nhiều trong cà phê) vào cuối ngày có thể gây bất lợi.

Bác sĩ Morgan cho biết caffeine dùng vào buổi chiều muộn có thể làm gián đoạn giấc ngủ, tăng huyết áp và gây cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực ở một số người.

Đối với nước tăng lực, bác sĩ tim mạch Mary Greene (Mỹ) cảnh báo rằng loại đồ uống này làm tăng nồng độ adrenaline, từ đó khiến nhịp tim và huyết áp tăng lên, đồng thời làm giảm độ nhạy insulin. Nếu sử dụng nước tăng lực thường xuyên, những tác động này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Những thói quen có lợi cho tim mạch

Các bác sĩ tim mạch khuyến nghị:

- Vận động thường xuyên: Đi bộ sau bữa ăn có thể giảm mức tăng đường huyết sau ăn và hạn chế thời gian ngồi liên tục.

- Ưu tiên đồ ăn nhẹ giàu protein và chất xơ: Sữa chua Hy Lạp, các loại hạt, trái cây có thể cung cấp năng lượng bền vững hơn so với đồ ngọt.

- Uống đủ nước: Duy trì lượng nước phù hợp trong ngày có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nhu cầu sử dụng đồ uống chứa caffeine, đường.

- Kiểm soát căng thẳng: Dành vài phút để hít thở sâu, kéo giãn cơ có thể giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh và giảm mức độ căng thẳng.